Ilich López en defensa de Alva: “Lescano debe tener respeto con los fueros internos”

El congresista de Acción Popular Ilich López cuestionó las declaraciones del excandidato presidencial y militante acciopopulista Yonhy Lescano en referencia a la polémica que viene atravesando la presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alva, al ser señalada como la autora de una solicitud —realizada durante su último viaje a España— a diputados españoles para que se pronuncien en torno a una presunta “ilegitimidad” del Gobierno de Pedro Castillo, así como del pedido para que afirmen que “el Perú ha sido capturado por el comunismo”.

El último lunes, Lescano señaló que Alva no estaría siguiendo los lineamientos de Acción Popular, sino de otras bancadas que integran el Congreso: “Yo lo lamento, porque la señora Alva no está siguiendo los pasos de Acción Popular, está respondiendo a los intereses del fujimorismo, de los señores de Renovación Popular y algunos de estos señores de Avanza País” , comentó a La República. Además, denunció “una especie de mentalidad colonialista” mostrada por la titular del Parlamento durante su último viaje a España.

Al respecto, Ilich López le pidió a Lescano respeto por los fueros internos: “Yo creo que el señor Lescano debe tener mucho cuidado con los fueros internos. Nosotros lo respetamos, le tenemos cariño por ser un militante representativo del partido, pero esos temas los vemos internamente. Los trapitos se lavan en casa, dicen. Nosotros efectivamente tenemos opiniones dentro de la bancada, pero lo correcto es que nos reunamos, debatamos y por mayoría tomar una decisión. No estoy de acuerdo con lo que dice mi correligionario. Hago un llamado al orden interno” , declaró a RPP.

PUEDES VER: Comisión de Ética evaluará iniciar investigación a Alva por conversación con diputados españoles

Sobre el pedido de censura contra Alva

El último sábado, el congresista de Perú Libre Guillermo Bermejo presentó una moción de censura contra María del Carmen Alva, de Acción Popular, a quien acusó de querer desestabilizar al país. Esa iniciativa se apoya en un informe realizado por el semanario Hildebrandt en sus trece, en donde señalan que la titular del Congreso, en su último viaje a España, habría realizado gestiones ante diputados españoles para desestabilizar al Gobierno peruano.