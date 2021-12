Edwin Oviedo: Poder Judicial ordena la libertad para el expresidente de la FPF

El expresidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y exdirectivo de la empresa azucarera Tumán Edwin Oviedo Picchotito recuperará su libertad luego de tres años de haber sido acusado de liderar la presunta organización criminal Los Wachiturros de Tumán. A él se le ordenó prisión preventiva de 18 meses en diciembre de 2018 y fue recluido en el penal de Chiclayo.

En mayo de 2020, la Primera Sala de Apelaciones de Lambayeque revocó la orden de prisión preventiva que pesaba contra el empresario y dispuso que cumpla arresto domiciliario. Allí se fijó en 100.000 soles el monto de la caución.

Sin embargo, ayer lunes 13 de diciembre, la Corte Suprema declaró fundado el recurso de casación presentado por el abogado de Edwin Oviedo, César Nakasaki Servigón, en contra la suspensión del plazo de la prisión preventiva y la posterior detención domiciliaria impuesta sobre el empresario.

El 6 de marzo de 2020, el Segundo Juzgado Penal Colegiado de Chiclayo programó el inicio de juicio oral contra Edwin Oviedo por uno de los casos desacumulados del proceso Los Wachiturros.

En plena audiencia, realizada en el penal de Chiclayo, uno de los abogados del proceso sustentó un pedido de transferencia de competencia, a fin de que el juicio oral sea desarrollado en Trujillo (región La Libertad). En esta sesión, el entonces fiscal responsable del caso, Juan Carrasco Millones, pidió que se suspenda el plazo de la prisión mientras se definía la transferencia de competencia.

“El artículo 271 del Código Procesal Penal señala que solo se puede aceptar que no se considere por cierto tiempo de la medida coercitiva cuando responde a una conducta temeraria o maliciosa de la defensa (del investigado). En el presente caso, la solicitud de transferencia de competencia no fue una conducta maliciosa y no merecía el rechazo de la Corte Suprema”, comentó a La República el abogado César Nakasaki.

Nakasaki también mencionó que el fallo de la Corte Suprema deja entrever que fue ilegal el fallo del colegiado por acoger el pedido de suspender el plazo de la medida coercitiva, tanto de la prisión preventiva como de la detención domiciliaria.

Es así que la Corte Suprema ordenó la inmediata libertad de Edwin Oviedo bajo mandato de comparecencia con restricciones, así como el pago de una reparación civil de 50.000 soles.

El Ministerio Público ha presentado dos pedidos de 26 años de cárcel contra Edwin Oviedo por la muerte de Manuel Rimarachín Cascos y Percy Farro Vitte.