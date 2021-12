Congresista Óscar Zea rechaza propuesta antivacuna de Margot Palacios

El parlamentario de Perú Libre Óscar Zea se mostró en contra del proyecto de ley 958-2021 de su colega de bancada Margot Palacios, quien propone que la vacunación contra la COVID-19 no sea obligatoria. La iniciativa de la parlamentaria también establece que “nadie podrá imponer medidas sanitarias que afecten la salud o la vida de las personas”.

“No podría yo presentar una iniciativa en ese sentido, porque no se puede jugar con la vida, hay mucha gente que está muriendo. No puedo decir que ustedes no deben vacunarse, y después van a contagiar a nuestros policías, a nuestros médicos y enfermeras”, expresó Óscar Zea en diálogo con La República.

En ese sentido, Zea Choquechambi destacó el trabajo del Gobierno de Pedro Castillo, a través del Ministerio de Salud, para inocular contra la COVID-19 a la ciudadanía con segundas y terceras dosis.

PUEDES VER: Vladimir Cerrón se pronuncia a favor del uso obligatorio del carnet de vacunación

“No es ninguna broma, se trata de proteger la vida. (...) Felizmente, de manera muy responsable, el presidente Castillo ha hecho que se vacune el pueblo y se ha avanzado muy bien. Eso se tiene que reconocer y debe continuar”, agregó el legislador del oficialismo.

Palacios presentó el proyecto con el respaldo de Guido Bellido, Waldemar Cerrón, Edgar Tello, Katy Ugarte, Segundo Quiroz y Lucinda Vásquez. Sin embargo, Perú Libre no es la única bancada con posturas antivacunas, dichas posiciones también son reproducidas por parlamentarios de Renovación Popular, bancada que califica de “inconstitucional y discriminatorio” el requerimiento del carnet de vacunación.

Hernando Cevallos cuestiona proyecto en contra de la vacunación

En declaraciones a RPP, el ministro de Salud, Hernando Cevallos, criticó la iniciativa de Margot Palacios y espera que los parlamentarios reconsideren su postura frente a este proyecto de ley.

“Espero que se reflexione y se entienda que, en esta lucha contra la pandemia, que nos ha costado tanto, debemos ir juntos. No puede haber fisura en el mensaje”, apuntó.

Asimismo, precisó que, a raíz de la implementación del carnet de vacunación, se registró mayor afluencia de personas en los centros de inoculación.

“El total que tenemos corroborado por el Ministerio de Salud es que del 6 al 12 de diciembre, 1 millón 759 346 personas acudieron a vacunarse”, acotó.

Juan More sobre propuesta de Margot Palacios: “Se supone que deben velar por la población”

En diálogo con La República, el inmunólogo Juan More Bayona señaló que la propuesta de la perulibrista Margot Palacios es “bastante absurda” y que “no tiene ningún fundamento desde el punto de vista de salud pública”.

“Implica un gran desconocimiento de lo que implica la vacunación y sus beneficios. (...) Las restricciones que se están planteando son muy positivas, desde el punto de vista de buscar una inmunidad poblacional mayor a la que ya tenemos”, sostuvo.

De igual manera, el especialista adelantó que los individuos sin el esquema completo de inmunización “van a ser blancos de infección”. “No solamente implica que un porcentaje de ellos terminen en hospitalización y eventualmente mueran, sino que también son fuente para la presencia de nuevas variantes”, añadió.

More Bayona también indicó a esta redacción que con la eventual aprobación de un proyecto de ley que contradice las medidas para mitigar la emergencia sanitaria, “se crearía el escenario en el que el Estado, como nación, no cree en las vacunas”.