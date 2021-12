Christopher Acosta: El abogado de Acuña dijo que pedían 100 millones de soles, porque es lo que gana al mes

Christopher Acosta, autor del libro Plata como cancha, señaló que, durante la audiencia de presentación de alegatos finales por el caso de la querella en su contra interpuesta por el líder de Alianza para el Progreso, César Acuña, el abogado del excandidato presidencial afirmó que si están pidiendo 100 millones de soles de reparación civil, era porque eso es lo que gana mensualmente su defendido.

Anteriormente, Acosta había solicitado al juez del Trigésimo juzgado penal liquidador de la Corte Superior de Justicia de Lima, Raúl Jesús Vega, que la audiencia se realice de manera pública. Sin embargo, se le respondió con una negativa.

En la querella, el excandidato presidencial atribuye a Acosta el delito de difamación por 54 frases citadas en el libro Plata como cancha. Ante ello, el autor aclaró que en la demanda se le adjudica responsabilidad sobre declaraciones de terceras personas como Rosa Núñez, exesposa del líder de APP, su expareja Jenny Gutiérrez e, incluso, Matilde Pinchi Pinchi, quien confirmó la presencia de Acuña en el SIN- Servicio de Inteligencia Nacional.

En entrevista para La República, el periodista Christopher Acosta dio a conocer los detalles sobre la audiencia de presentación de alegatos por el caso en su contra.

¿Qué fue lo que alegó el abogado de César Acuña?

El abogado del Estudio Ghersi, Omar Toledo, dijo que si estaban pidiendo 100 millones de soles de reparación civil, era porque ese es el monto que gana César Acuña mensualmente. Textualmente, dijo que no se trataba de una cifra antojadiza, sino que era lo que ganaba en el mes.

Más allá de todo, esa no es la manera de fijar una supuesta reparación. Cuando el abogado de la editorial le pidió que demuestre que César Acuña había dejado de percibir 100 millones de soles por el libro, la contraparte no dijo nada. No hubo respuesta.

¿Por qué la audiencia de presentación de alegatos finales no fue pública? ¿Qué dijo el juzgado?

Nosotros hemos pedido por segunda vez que estas audiencias sean públicas, ya que el libro se ha dado a conocer por vía pública. El caso debe ser ventilado de manera transparente y abierta. En dos oportunidades hemos pedido al juez (Raúl Jesús Vega) una solicitud, pero no ha accedido.

Argumentaron que, como es virtual, no habría la capacidad técnica para hacerlo de esta manera. En las dos ocasiones fue la misma respuesta. Pero si alguien desea hacerlo público, se puede hacer. El propio Poder Judicial tiene un canal donde transmiten casos emblemáticos.

¿Se liberará el video de la sesión?

Ya que no se había permitido que la audiencia sea pública, he pedido al Poder Judicial para que se nos permita acceder al video y publicarlo. Al margen de que me toca a mí, cualquier caso que afecta un derecho como la libertad de expresión debe ser público, sino se vulnera el derecho de la gente a saber. Están sancionando el derecho a saber. Y qué mejor que saber lo detalles de la vida de un político que aspira al cargo máximo, a ser presidente.

El pedido lo he hecho a través de mis redes sociales. Pero lo vamos a hacer de manera oficial.

¿Qué sigue luego de esta instancia?

El juicio ha entrado a la etapa final. El juez está en capacidad de decidir si sentencia de manera condenatoria o no. Al margen del sentido de la decisión del juez, esta debe ser motivada; es decir, que existan argumentos que digan por qué el autor y la editorial podríamos ser culpables. Que sea sustentada, argumentada y que permita a la ciudadanía saber los motivos.

¿Qué ocurrió con la solicitud de Acuña para embargar tus bienes y los de Jerónimo Pimentel, director general de Penguin Random House Perú?

El juez no se ha pronunciado al respecto. Entiendo que no lo hará hasta dictar sentencia y ha quedado el tema en suspenso. En realidad, podría ocurrir en cualquier momento.