Bazán suma su firma a moción de censura contra Alva: “Rechazamos actitudes poco democráticas”

La congresista de Juntos por el Perú, Sigrid Bazán, anunció que apoyará con su firma la moción de censura en contra de la presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alva, por verse involucrada en presuntas gestiones ante diputados españoles para que se pronuncien en torno a una presunta “ilegitimidad” del gobierno de Pedro Castillo, así como el pedido para que afirmen que “el Perú ha sido capturado por el comunismo”.

“He decidido adherir mi firma a la moción de censura presentada en contra de la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva. Lamentamos y rechazamos actitudes poco democráticas que solo buscan desestabilizar el país. ¡Basta!” , expresó a través de su cuenta de Twitter.

Sigrid Bazán sumará su firma a moción de censura presentada por Guillermo Bermejo. Foto: Captura de Twitter

El último sábado, el congresista de Perú Libre, Guillermo Bermejo, presentó una moción de censura contra María del Carmen Alva, de Acción Popular, a quien acusó de querer desestabilizar al país. Esa iniciativa se apoya en un informe realizado por el semanario Hildebrandt en sus trece, en donde señalan que la titular del Congreso, en su último viaje a España, habría realizado gestiones ante diputados españoles para desestabilizar al gobierno peruano.

El domingo 12, la también congresista de Juntos por el Perú Isabel Cortez anunció que sumará su apoyo al pedido de censura en contra María del Carmen Alva: “Me sumo a la moción de censura de mi compañero (Guillermo) Bermejo, así como al pedido de Cancillería sobre lo sucedido en España para tener detalles” , señaló a través de Twitter.

Isabel Cortez anuncia que apoyará moción de censura contra Alva. Foto: Captura de Twitter

Luque: Si se comprueba gestiones de Alva, debería dejar el cargo

Si a Pedro Castillo le exigen ser el presidente de todos los peruanos, María del Carmen Alva debería asumir la representación de las diferentes posiciones de los 130 parlamentarios del Congreso de la República, es la lógica que aplica la vocera de Juntos por el Perú, Ruth Luque, cuando analiza la solicitud que habría realizado la titular del Parlamento a diputados españoles para que se pronuncien en torno a una presunta “ilegitimidad” del Gobierno de Perú Libre.