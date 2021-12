RMP: “Qué difícil es estar en los zapatos del canciller”

El Ministerio del Exterior ha sido noticia este fin de semana. Rosa María Palacios señaló que, a estas horas de la mañana, el titular de la cartera, Óscar Maurtua, tiene un difícil panorama. El primer problema es Evo Morales, declarado persona no grata por el Congreso, quien celebrará una reunión del nuevo organismo llamado Runasur, mecanismo ideado por el expresidente boliviano en Cusco el próximo 20 y 21 de diciembre.

Ante esta noticia, excancilerres y exvicecancilleres alertaron que el proyecto denominado Decálogo, que constituye una “América plurinacional”, es una clara amenaza que se aproxima desde el exterior sobre la soberanía, independencia y seguridad nacional”.

Sin embargo, la Cancillería desmintió de manera categórica que exista alguna amenaza para la soberanía, independencia y seguridad nacional vinculada a la integridad territorial del Estado.

“Lo que dice Cancillería es que es una visita de carácter privado. El señor quiere reunirse acá con un grupo de personas que lo quieren recibir, su problema. Esto no tiene nada que ver con un asunto de orden público, con una política pública realizada por la Cancillería ni avalada por el Estado peruano. Me parece que el comunicado pone en su sitio algunas cosas. No nos van a sacar Puno, Arequipa, Cusco, Moquegua y Tacna para darle una salida a Bolivia. En los sueños de Evo, quizás”, señaló Palacios.

No obstante, la versión de Vladimir Cerrón es otra. Mediante una seguidilla de tuits, el fundador de Perú Libre calificó como una vergüenza el comunicado de los excancilleres y exvicecancilleres. Asimismo, alegó que Runasur no se ha cancelado ni suspendido. “Esperando la llegada de Evo Morales”, escribió.

Pero aquí no quedan los problemas. Antón Gómez Reino, diputado español perteneciente a Podemos, organización de izquierda equivalente a Perú Libre, reveló que durante la visita de María del Carmen Alva a España, la presidenta del Congreso tuvo declaraciones impactantes sobre el gobierno de Pedro Castillo.

Enseguida, la congresista de Acción Popular desmintió lo dicho por Gómez Reino. “Es una maniobra burda de un grupo de congresistas de izquierda, extremistas”, declaró en RPP.

Otra vez, Cerrón Rojas señaló que, de corroborarse esta versión, la titular del Legislativo deberá ser censurada e inhabilitada.

Para aclarar el panorama, Ernesto Bustamante, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, en un comunicado bastante extenso dirigido al titular de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de Diputados del Reino de España, precisó que el pasado 1 de diciembre la delegación peruana liderada por María del Carmen Alva se presentó en la sede institucional.

Según Bustamante, durante ese encuentro Antón Gómez Reino tuvo un comportamiento agresivo y contencioso. Asimismo, detalló que Alva relató la tensa situación política en el Perú y no solicitó apoyo para destituir a Pedro Castillo, como ha asegurado el diputado español.

“Qué difícil es estar en los zapatos del canciller. Tengo que sospecha de que en Cancillería alguien pidió auxilio con el tema de Evo Morales”, concluyó.