Fuerza Popular cuestiona incorporación de pruebas al caso Cócteles

El partido que lidera Keiko Fujimori, Fuerza Popular, ha solicitado que se invaliden el traslado de diversas pruebas al caso Cócteles ( Odebrecht ) que la involucran directamente a ella como a otros implicados en diversos delitos como lavado de activos, organización criminal, entre otros.

Christian Salas Beteta, defensa del partido naranja, cuestionó así este lunes ante el Poder Judicial dos disposiciones del fiscal Domingo Pérez (N°207 y 210) que datan de diciembre del 2020, cuando el caso aún se encontraba en investigación incorporando al caso, en calidad de “prueba trasladada” información relevante.

Entre ellas, la asistencia judicial internacional de Panamá sobre la aperturas de cuentas del empresario Gonzalo Monteverde y sus empresas vinculadas Construmaq e Isagon. Según la Fiscalía, a través de ellas habría llegado US$1.000.000 de Odebrecht para financiar la campaña electoral de Keiko en 2011.

Información y documentos que incorporó el fiscal en su investigación a fines de 2020.

Información y documentos que incorporó el fiscal en su investigación a fines de 2020.

En una de las disposiciones también se añadieron como pruebas las declaraciones de los exejecutivos de Odebrecht Mónica Moura, Luiz Da Rocha Soares, Marcos de Queiroz Grillo (encargado del área de la “Caja 2″) y María Lucía Guimaraes Tovares.

Por otra parte, la defensa de Fuerza Popular criticó que se hayan incluido además los testimonios de los exmiembros del CNM Guido Aguila y Orlando Velásquez dados en 2020 a la Fiscalía, al igual que los registros de ingreso y salida de la empresa Sudamericana de Fibras, vinculada a Juan Rassmuss Echecopar, empresario que aportó millones de soles a Keiko Fujimori en 2011 y 2016.

“No se pueden incluir declaraciones donde nosotros nunca pudimos participar. No se le puede dar esa condición de prueba trasladada si no nos involucramos y peor aún si el fiscal no justifica en qué ambito de su acusacion sustentará esos elementos”, sostuvo Salas Beteta.

Por su parte, la fiscal superior adjunta Salette Garavito, en representación del equipo especial Lava Jato, sostuvo que debía negarse nuevamente el pedido de Fuerza Popular y se mantengan dichas pruebas en el caso Cócteles, pues “la investigacion preparatoria ya se cerró y los documentos ya han sido ofrecidos como pruebas y será en la etapa intermedia se debatirán si se admiten los mismos o no y que han sido señalados como elementos de convicción”.

Toda esta información cuestionada por Fuerza Popular, además, será presentada como prueba en las siguientes semanas para que luego puedan debatirse previo al juicio oral.

Al culminar la audiencia, la Segunda Sala de Apelaciones Nacional integrada por los jueces Edgar Medina, Walter Gálvez e Iván Quispe anunció que decidirá en los próximos días si mantiene las declaraciones y documentos como prueba o las deja sin efecto para el caso Cócteles.

Actualmente, el caso Cócteles está en etapa intermedia, es decir, de control de acusación previo al juicio oral contra 54 personas, entre ellas Keiko Fujimori para quien se solicitó 30 años de prisión.