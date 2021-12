Cevallos: Vizcarra no recibirá vacuna de refuerzo porque tengo entendido que tiene cuatro dosis

El ministro de Salud, Hernando Cevallos, informó que el expresidente de la República, Martín Vizcarra, no recibirá la tercera dosis de refuerzo de la vacuna contra el Covid-19 debido a que él tendría ya cuatro dosis aplicadas. Aclaró que medida no vulnera el derecho universal a la vacunación en el marco de una pandemia.

“Las personas que han recibido más de tres dosis, por supuesto, que no van a recibir una dosis adicional. (….) No ya no, (Martín Vizcarra no recibiría una tercera dosis) porque tiene, tengo entendido, cuatro dosis, entonces él no necesita una tercera” , declaró a TV Perú.

En esta línea, Hernando Cevallos aclaró que el Ministerio de Salud ha dispuesto que las personas investigadas por los casos de vacunación indebida puedan recibir la dosis de refuerzo y “eso no quiere decir que se dejará de investigar o que no reciban las sanciones correspondientes”, sino que se tiene que respetar su derecho a la vacunación, siempre que no hayan recibido la tercera dosis con anterioridad.

“En el caso de las personas que están en este proceso de investigación, se estaría resolviendo en algunos casos y han tenido que dejar de trabajar cuando han ocupado algún cargo en el ministerio de Salud, el derecho a vacunarse no se afecta en este sentido. Más allá del error de haberse vacunado o no de manera indebida, deberán completar sus dosis. El derecho a la vacunación es universal” , agregó.

En febrero pasado, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) remitió al Procurador General del Estado, a la Contraloría General de la República, el Congreso de la República y al Ministerio Público una lista – conformada por 12 páginas – con la información de las 487 personas que accedieron a la vacuna de Sinopharm, al margen de los ensayos clínicos, en el marco del escándalo por las vacunaciones indebidas llamada ‘vacunagate’.