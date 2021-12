Gobernadora de Arequipa: Sería una desgracia económica si no se aprueba la adenda 13 de Majes II

Por: Elizabeth Huanca

Ha asumido las riendas de la región en la época más crítica ¿Qué meta se ha planteado?

Primero, conocer cuáles son los problemas que podemos resolver en el más breve plazo. Obviamente, esto se va a poder hacer según el diagnóstico que hagamos

¿Cómo ha encontrado el Gobierno Regional?

Hemos encontrado un Gobierno Regional desastroso... hay bastante personal y me doy cuenta que no trabaja. En estos días de evaluación con alcaldes sobre sus proyectos, hemos visto que hay expedientes que se han perdido pese a tener presupuesto aprobado. Una de las razones sería por el personal (que no trabaja) y dos, porque se apoyaba a unos (municipios) y otros no. Caravelí ha sido una provincia completamente olvidada, no hubo transferencias.

Ha aceptado que su gestión solo va a poder ejecutar hasta el 60% del presupuesto de obras ¿qué va a pasar con el presupuesto que no se ejecute?

No se va a perder. Ese dinero no lo hemos usado y no vamos a poder usarlo (este año). Vamos a viajar a Lima el jueves para destrabar S/ 44 millones, que es parte del presupuesto que se asignó a la carretera Arequipa- La Joya, que no se ha usado este año, con ello vamos a poder financiar otros proyectos.

¿Cuántas obras paralizadas hay en la región?

Bastantes. Alrededor de 15 megaobras, el 80% de estas tienen problemas de arbitrajes y legales, lo que dificulta que puedan continuar... Mi objetivo es destrabarlos.

Arequipa – Joya ha pasado por tres gobiernos y no acaba ¿va a pasar lo mismo en su gestión?

Estamos evaluando, ya hemos tenido una primera reunión con los funcionarios. La meta para este año es ver el saneamiento de algunos terrenos para la obra. Hasta la fecha, parece que han trabajado con calma y paciencia a tal punto que ni siquiera solicitaron el dinero (al MEF), nosotros lo vamos a hacer y con parte de ello hacer el saneamiento y obras.

De las reuniones con los alcaldes se advierte que proyectos con presupuesto y expediente aprobado se han perdido por falta de diligencia e interés del gobernador ¿Qué conclusiones saca?

Creo que ellos han actuado viendo a quien daban más y como se beneficiaban, se han olvidado del resto. Ha faltado un líder, no hay malos profesionales aquí, hay muy buenos, pero sin un líder poco o nada se podía hacer, también he visto que hay gente que viene aquí a calentar el asiento, ya tienen su sueldo y ahí queda. Estoy tratando de trabajar las 24 horas al día para recuperar el tiempo que se ha perdido... Sé que hay muchas cosas que no voy a lograr, pero la idea es continuar los proyectos iniciados la gestión pasada.

¿Qué obras va a priorizar?

Hay una carretera que conecta Camaná, Castilla y Condesuyos, podemos dejar listo el expediente para que la próxima gestión lo ejecute. Me gustaría dejar destrabado los tres hospitales (Camaná, Chala, Cotahuasi) .

Su padre mostró su apoyo a la adenda 13 para destrabar Majes II ¿Seguirá esa línea?

Dejar sin resolver Majes II sería como traicionar a la población. El consejo regional tiene que dar su venia para que nosotros podamos firmar y hacer que la concesionaria también cumpla y reinicie el trabajo. Nos gustaría escuchar compromisos concretos, de reinicio de obra, no que se espere un año. Esperemos que ellos y el Consejo tengan la predisposición de sacar adelante Majes.

Como exconsejera sabe que no hay una opinión muy favorable dentro del Consejo Regional frente a la adenda ¿Cómo lograr su aprobación?

Quiero convocar a una reunión para la próxima semana para abordar este tema y buscar la buena voluntad (de los consejeros). No podemos esperar más tiempo. Tenemos que saber si se aprueba o no la adenda para que el Gobierno Regional accione.

¿Se ha puesto en el escenario de que no se apruebe?

Ante esa posibilidad vamos a tener que seguir y acatar lo que diga el consejo regional.

Pero sería contraproducente económicamente para Arequipa ¿no cree?

Sería una desgracia económica para Arequipa si no se aprueba (la adenda 13), perderíamos tantos años de lucha, hay dinero en juego, ya estamos en un quinto desembolso, sería una pérdida enorme. Creo que eso los consejeros lo tienen que entender. Van a ser responsable lo que pase en adelante. Además, sería un mal precedente para los gobiernos regionales, no olvidemos que Majes empezó siendo un proyecto nacional, con esa señal demostraríamos que no somos capaces de manejar megaproyectos.

Ha anunciado cambios en gerencias como Educación ¿A pocos días de concluir el año es conveniente hacerlo

Se está evaluando. Anunciarlos ahora generaría desorden en las áreas. A partir del martes vamos a definir ello. En salud hemos visto que se está avanzando en la vacunación y no sería prudente un cambio ahora. Tal vez sí se puedan cambiar los directores de los hospitales. En algunos casos donde hay cartas de renuncias como Transporte, sí.

Hay personas que dudan de su gestión porque no tiene experiencia en el sector público…

He trabajado en el sector público siete años, además he dirigido empresas privadas, he trabajado en otros países, de modo que sí tengo experiencia. Precisamente, dentro del Consejo Regional cuando ha habido temas administrativos relacionados con contratación del Estado, proyectos, los he visto porque manejo esos temas.

Otra duda que pesa sobre ud. es la mención que se le hace en el caso “Los hijos del cóndor” se señala que habría recibido hasta dos terrenos de forma irregular en Sol radiante (Majes)…

No he tenido conversaciones ni con los consejeros (aliados), ni con el gerente de Autodema, Napoleón Ocsa. Cuando se conoció del tema se conformó una comisión investigadora. Creo que he actuado de modo claro y transparente. La próxima semana voy a tener una reunión con la Procuradora para ver el desalojo en Sol Radiante.

Se advierte que Jorge Suclla es de filiación aprista y está habiendo copamiento de personal que trabajó con Vera Ballón y de esa línea política ¿Es así?

Claro que no. El magister Suclla es un buen profesional, un buen aliado para hacer una buena gestión.

Su gestión nace de una supuesta traición a Harberth Zúñiga ¿Podría pasarle lo mismo, no cree?

No es así. Nosotros, junto al consejero Hancco y Arias nos acercamos desde el 2019. Somos personas que realmente queríamos el desarrollo de Arequipa, no digo que el resto no, pero los tres siempre hemos estado juntos. Las votaciones ya pasaron, es hora de trabajar de forma conjunta con el consejero Harberth, Ysrael y el resto.

Su padre era fundador y presidente de Unidos por el Cambio, ¿tomará la posta?

Arequipa por el Gran cambio era el sueño de mi padre y mío. Precisamente por eso regresa al Perú. En Italia estaba muy bien. Pero él quería hacer algo por su ciudad.

Va a asumir la presidencia de la agrupación

Sí. Lo estamos viendo. Se está conversando, aunque también hay la posibilidad que mi hermano asuma las riendas del partido.

¿Le teme a algo?

Le temo solamente al tiempo, es poco para poder trabajar. Pero he visto compromiso en el personal que me ha estado acompañando en estos días. He asumido este reto y quiero cumplirlo. Siempre he trabajado, tengo una hija, a la que quiero y quiero que esté orgullosa, también mi padre. Voy a trabajar y si más adelante se presenta algo (en política) ¿por qué, no? Pero mi meta es acabar la gestión bien.