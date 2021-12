Exviceministra del MTC asegura que fue cesada tras investigar presunta corrupción en el sector

Verónica Cáceres, exviceministra de Transportes, denunció que fue cesada de su cargo luego de pedir información sobre posibles actos de corrupción al interior del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Esta acusación se suma a una robusta lista de incidentes en el sector liderado por el también cuestionado Juan Silva.

La ingeniera electrónica de profesión envió los días 4 y 5 de noviembre dos memorándum, uno al Órgano de Control Institucional del MTC y otro dirigido a la Dirección de Aeronáutica Civil y Provías, debido a que funcionarios de la cartera observaron irregularidades en licitaciones y adendas.

Uno de los casos fue el de la buena pro otorgada al Consorcio Puente Tarata III, en el que está involucrada Karelim López, vinculada a Bruno Pacheco y al presidente Pedro Castillo.

Un día después, el 6 de noviembre, Cáceres Fernández mandó un tercer memorando, pues notó que existían tres cartas fianzas erróneas en procesos de licitación al norte del país. “El error no puede ser, porque el sistema te arroja automáticamente”, declaró para Latina.

La única respuesta que recibió la exfuncionaria fue la llamada del ministro Juan Silva. La comunicación del 9 de noviembre no fue para profundizar las investigaciones iniciadas por Cáceres, sino para pedirle su renuncia.

“Nunca me dieron explicaciones, solo fue una llamada por teléfono. Me dijeron tienes que presentar tu carta de renuncia, lógicamente pregunté porque, no se me explicó. ‘Sino saldrá tu cese’”, reveló.

Verónica Cáceres afirma que Silva le pidió su renuncia mientras ella se encontraba en una reunión con transportistas formales de carga pesada y otros viceministros. Añadió que días después, el titular del MTC le escribió un mensaje de texto que decía “perdóname”.

Ella fue una de las dos empleadas cesadas por Transportes y Comunicaciones tras la difusión de un misterioso audio; sin embargo, días después la nota de prensa publicada fue retirada.