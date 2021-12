AAR: “Así como se intentaron vacar a Castillo, ahora quieren censurar a Alva”

Diplomáticos de carrera divulgaron un comunicado titulado En defensa de la soberanía nacional. El escrito firmado por excancilleres y exvicecancillares advirtieron que reunión de Evo Morales, declarado persona no grata por el Congreso de la República, el próximo 20 y 21 de diciembre en Cusco, que pretendía otorgar a Bolivia una salida al mar y, en consecuencia, poner en peligro la seguridad del país.

Augusto Álvarez Rodrich señaló que la Cancillería debería marcar distancia y hacer notar que no respalda el proyecto “decálogo” de la Runasur para una “América Plurinacional”, impulsado por Morales.

No obstante, no es la única polémica. Rodrich se refirió a la visita de María del Carmen Alva a España y la controversia entorno a su encuentro con un grupo de diputados españoles en Madrid.

“Ojalá se aclare pronto. Al final no me queda claro qué es lo que la señora María del Carmen Alva habla, pero me parece que hay algunos congresistas peruanos que están viendo cómo se juegan el repechaje y así como se intentaron vacar al presidente Castillo, ahora quieren intentar censurar a la presidenta del Congreso”, analizó.

Por otro lado, Pedro Castillo también ha hecho noticia este fin de semana. Un reportaje de Punto Final expuso cómo amigas cercanas del sobrino del presidente fueron contratadas en EsSalud pese a no haber concluido su bachillerato.

Sin embargo, el pasado viernes, durante una reunión con los gobernadores regionales, Castillo Terrones alegó que en su mandato no habrá ningún familiar o amigo que pida favores en su nombre.

“Esto suele pasar en todos los gobiernos, pero está mal y hay que criticarlo en todos los gobiernos (...) El Gobierno del presidente Castillo se está llenando de gente muy inepta porque están metiendo gente por intereses amicales, pagar favores o vinculaciones partidarias”, sentenció AAR.