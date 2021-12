Ana Jara a Mirtha Vásquez: “Empodérese, usted tiene la experiencia política”

En La Entrevista, Paola Ugaz conversó con Ana Jara, ex presidenta del Consejo de Ministros, sobre su paso por la PCM y sus aspiraciones políticas. Además, analizó la situación de Mirtha Vásquez, quien estaría “cargando una mochila muy pesada porque tiene que traducir al presidente de la República cada vez que habla y mete la pata”.

Hace 6 años fue censurada como primera ministra por actos que escaparon a su rol, ¿cuán difícil es ser política y mujer en el Perú?

Un momento muy amargo porque tu sientes la traición. En ese momento tuve 25 cuchillos, uno por cada región. No hacía unas horas yo había recibido en mi despacho delegaciones de alcaldes acompañados de los señores congresistas que los representan para hacerme saber sus necesidades, hicimos planes de trabajo y los congresistas, cuando hacían uso de la palabra, decían: “Hay una moción de censura contra la primera ministra, nosotros no vamos a apoyarla porque no estamos aquí para la ingobernabilidad”. Esa misma gente, ese mismo día votaron por mi censura en el Congreso de la República. Parte de la hipocresía también es la política.

Una vez que esta gente votó por mi censura, arregló un mensaje por WhatsApp y, días después, que me reintegré al Congreso de la República, porque yo era congresista, se me acercaron a mi curul a decirme: “Ana, tu entiendes, ¿no?, esto no es personal, es político. Había que atacar al presidente, a la primera dama y tú estabas de por medio”.

Esos usos de la política hasta ahora a mí no me cuecen; sin embargo, ya estoy curtida. Me recuperé prontamente porque regresé a mi curul y procuré tener buenas relaciones con los congresistas.

Estoy segura de que si hubiera sido un varón, un hombre, el presidente del Consejo de Ministros, lo hubieran pensado más para censurarme. Porque cuando entra Cateriano, un poco más y se ponen de alfombra. Una cosa es que tú votes porque estás cuidando tus intereses, no quieres irte a casa y otra es que un poco más le decían su “excelencia, doctor Cateriano”.

Hizo un programa, La verdad de Ana Jara. Ahí nos enteramos que había sido disc jockey.

En provincia es muy fácil. Las radio es el medio más cercano de la gente. Digamos que mi voz no es sublime como lo fue la extinta Diana García, pero tengo una voz acompasada, grave. Recuerdo que tenía 15 años, estaba todavía cursando la secundaria y mi mamá, que era abogada, asesora de la Municipalidad de Ica, le comentaron que estaban buscando una locutora para hacer un programa de música variada en español.

Somos cuatro hermanos muy extrovertidos. Fui a probar suerte, con temor, claro, porque jamás había estudiado un curso de locución. Me aceptaron, no sé si por mi madre, pero lo hicieron. Eran cachuelos, pero te dejaba buscar auspiciadores. Me dieron la hora prime, la tarde para ellos. Gracias a mi paso por la radio he logrado desenvolverme mejor.

He escuchado cantar a Ana Jara. Doña Yolanda, su mamá, la impulsa a ser la comunicadora nata que es.

Doña Yolanda me dijo que sería un entretiempo para mí, pero tenía que terminar el colegio con éxito, también cursar mis estudios superiores con éxito y con título. Escogí ser abogada como ella y también seguí sus pasos como notaria, pero creo que mi mamá tuvo un buen ojo para conmigo. Mi mamá fue una mujer muy abierta que nos dejó a todos desarrollar nuestros proyectos. Ejemplar, amiga, una cómplice.

¿Se sacará el clavo en la política en algún futuro?

No lo sé. Prefiero no proyectarme, pero siempre voy a estar dispuesta a trabajar por mi país. A veces los egos personales te llevan a aceptar cualquier propuesta que venga porque tiene la necesidad imperiosa de estar ante las cámaras, porque no puede estar sin el reconocimiento público y creo que no es así. Siempre estaré dispuesta a trabajar por mi país, no sé si me animaré en el futuro, si algún partido político me cursará alguna invitación.

En estas elecciones del Congreso extraordinario, yo recibí cinco invitaciones para ver si los acompañaba, obviamente, en calidad de invitada, pero no quise. Creo que habiendo pasado por tres sectores del Estado, me sentiría más cómoda desde un cargo en el Ejecutivo.

¿Qué consejo le daría a Mirtha Vásquez?

Que tenga mayor aparición pública, está con mucho perfil bajo y sé que es difícil porque hay que prestar batalla a la interna, también la he dado y no con los ministros. Ahí no había alguien que se le pusiera en salto al presidente o a mí. Yo entiendo que debe estar cargando una mochila muy pesada porque tiene que traducir al presidente de la República cada vez que habla y mete la pata. El espacio que dejas, otro lo llena y da la percepción de que no hay presidenta del Consejo de Ministros. Empodérese, Mirtha, usted tiene la experiencia política, ha presidido en situaciones adversas el Poder Legislativo.