Robles acusa “silencio cómplice” de Bustamante ante solicitud de Alva a diputados españoles

La congresista de Perú Libre, Silvana Robles, rechazó el oficio enviado por el titular de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, Ernesto Bustamante, al presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados de España, Pau Marí-Klose, en contra de la iniciativa del diputado español Antón Gómez-Reino para exhortar al Gobierno de dicho país a expresar su apoyo a la institucionalidad en Perú respaldando la elección de Pedro Castillo como jefe de Estado. Acusa una “actitud servil” del legislador fujimorista.

“Ha perpetrado un documento que es una vergüenza. No, señor Bustamante, su ofuscación y despropósitos no puede acometerlos en nombre de la Comisión de RREE, usted responda por su vergüenza y sus incoherencias sin implicarnos a los demás miembros de la Comisión. El síndrome del vasallaje no nos afecta a todos, sino a la derecha servil que vivió de rodillas 200 años”, expresó a través de su cuenta de Twitter.

En este sentido Silvana Robles calificó como “silencio cómplice” el mostrado por el congresista Ernesto Bustamante respecto a la solicitud que habría realizado la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, a diputados españoles para que se pronuncien en torno a una presunta “ilegitimidad” del gobierno de Perú Libre. El fujimorista fue uno de los que acompañó a la titular del Parlamento en el viaje a España.

“Bustamante cree que con sus bravuconadas va a acallar a los diputados españoles. No está en su tribu señor Bustamante, la verdad está saliendo a flote y con un gramo de decencia mejor guardaría silencio. Las mentes coloniales no aprenden de sus amos: es el síndrome del dominado. Siempre siervos” , sostuvo.

Diputada española informó sobre presunto pedido de Alva

Una publicación periodística se apoya en la transcripción de un audio de la congresista española Noemí Villagrasa Quero, quien es diputada por el PSOE y secretaria primera de la Comisión de Asuntos Exteriores, donde se queja de las intervenciones impertinentes y poco democráticas que tuvo Alva durante la reunión que sostuvo con los diputados españoles que integran la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Diputados el pasado 2 de diciembre.