Ruth Luque: “De comprobarse, Alva no podría ser más presidenta del Congreso”

Si a Pedro Castillo le exigen ser el presidente de todos los peruanos, María del Carmen Alva debería asumir la representación de las diferentes posiciones de los 130 parlamentarios del Congreso de la República, es la lógica que aplica la vocera de Juntos por el Perú, Ruth Luque, cuando analiza la solicitud que habría realizado la titular del Parlamento a diputados españoles para que se pronuncien en torno a una presunta “ilegitimidad” del Gobierno de Perú Libre. Advierte que, de comprobarse estas gestiones en España, la acciopopulista no podría seguir siendo presidenta de la Mesa Directiva.

“En mi caso, de comprobarse que todas estas declaraciones se han realizado, la señora María del Carmen no podría ser presidenta del Congreso. Eso va en contra del cargo que ella tiene, ella es presidenta de una institución con 130 congresistas, no es representante de un sector o de solo un grupo” , advierte en diálogo con La República.

Considera que las explicaciones brindadas – por redes sociales – hasta el momento son insuficientes, por lo que el Congreso debería ser el espacio donde ella esclarezca el tema: “Ella misma lo ha negado. Sin embargo, las dos versiones que se conocen de los diputados van en una línea de preocupación sobre lo que se ha manifestado. Yo he solicitado explicaciones, no me ha parecido suficiente el tuit que se ha publicado, ella le debe una explicación al Parlamento, al país, para no permitir que estos viajes se utilicen en esta lógica desestabilizadora”, agregó.

Alva tendría que afrontar una posible censura

El último sábado, el congresista de Perú Libre Guillermo Bermejo presentó una moción de censura contra María del Carmen Alva, de Acción Popular, a quien acusó de querer desestabilizar al país. Esa iniciativa se apoya en un informe realizado por el semanario Hildebrandt en sus trece, en donde señalan que la titular del Congreso, en su último viaje a España, habría solicitado a los diputados ibéricos que emitan un pronunciamiento señalando que “el Perú ha sido capturado por el comunismo” y que Pedro Castillo es un presidente que no tiene “legitimidad”.

En la opinión de Luque, esta solicitud realizada en España constituiría “una conducta antiética” de Alva y con un claro “propósito desestabilizador”: “Me parece sumamente lamentable las expresiones que se sabe que habría vertido la presidenta del Congreso. Ninguna persona en representación del Congreso puede referirse de esa manera y menos con esa intención de desestabilizar, menos en un contexto en el cual creo que necesitamos mucha responsabilidad sobre lo que está sucediendo en nuestro país” , expresó.

Guillermo Bermejo presentó una moción de censura contra María del Carmen Alva. Foto: composición Congreso de la República

Diputada española informó sobre presunto pedido de Alva

La publicación periodística se apoya en la transcripción de un audio de la congresista española Noemí Villagrasa Quero, quien es diputada por el PSOE y secretaria primera de la Comisión de Asuntos Exteriores, donde se queja de las intervenciones impertinentes y poco democráticas que tuvo Alva durante la reunión que sostuvo con los diputados españoles que integran la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Diputados el pasado 2 de diciembre.

“Solo sí te pido que guardes discreción con el tema de la Embajada, por no comprometer al ministro de la Embajada. Pero sí puedes decir que el presidente de la comisión y que el vicepresidente y la secretaria de la comisión, incluso los portavoces, nos sentimos muy violentos con el tono que traía la presidenta del Congreso de Perú” , dice Villagrasa en el audio.