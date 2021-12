Arequipa: los compromisos de Candia con los transportistas piratas

La promesa de “apoyo” a cambio de votos, que hizo Omar Candia a un grupo de transportistas informales durante la campaña electoral de 2018, se habría extendido a más de una empresa pirata. La República, reveló en la víspera que el 6 de junio del 2018, Candia, entonces alcalde de Selva Alegre y candidato a la alcaldía provincial, se reunió con dueños de 95 unidades informales de Uchumayo y Congata y se comprometió a incluirlos como empresas alimentadoras del Sistema Integrado de Transporte (SIT), a través de un “maquillaje legal”.

En los audios que ponen al descubierto la cita, Candia revela que viene conversando con otras empresas “informales”, haciendo una promesa, aparentemente, similar. “Hay varias empresas (informales) en Arequipa, de hecho, no nos podemos comprometer con todas. Me puedo comprometer con aquellas que me han invitado, con las que estoy asumiendo compromisos. (...) Tengo la intención de apoyarlos y espero que ustedes también”, señala.

Es más, en parte de las escuchas, Candia asegura que de llegar al poder contará con gente que los ayudará. Lanza nombres, entre ellos, el de Cesar Simborth, quien luego se convirtió en el asesor del Sistema Integrado de Transportes (SIT).

Duda razonable

Los ofrecimientos de Candia han generado dudas y suspicacias entre los hombres del volante, cuyas empresas forman parte del SIT. El gerente general del consorcio “AQP Masivo”, Fredy Chávez señala que “sería muy lamentable que esas promesas se hayan estado cumpliendo”.

Chávez ha sido uno de los empresarios formales más ácidos con la gestión de Candia. En reiteradas ocasiones ha cuestionado que las unidades informales sigan circulando pese a que en el contrato del SIT, la comuna se compromete a sacarlas de circulación. “En la no fiscalización hay algo anormal, con esto (audios) podríamos entender por qué el SIT no avanza”, cuestionó. Explica que desde AQP Masivo en más de una oportunidad se ha cursado cartas a la comuna para que le ponga fin al transporte informal, sin éxito. Tras la revelación de los audios, exigirá que se fiscalice con mayor rigurosidad a los piratas.

Chávez pone como ejemplo, lo que ocurre con las rutas concesionadas al consorcio que preside. A la fecha, asegura, han cubierto 98% de rutas y acreditado 280 unidades. Empero, lidian con alrededor de 60 unidades informales de la empresa pirata “Paucarpata”, que se sobreponen a sus rutas, sin ser fiscalizadas ni sancionadas. Chávez señala que han tenido que abandonar una de las rutas por falta de seguridad y apoyo de la comuna. Se trata de “Alborada”, que ha sido tomada por unidades piratas adscritas a la empresa del mismo nombre. “Cuando les hemos reclamado a los fiscalizadores que intervengan esa ruta nos responden que la orden es fiscalizarnos a nosotros”, reclama.

La promesa del alcalde