Dina Boluarte: La Constitución ampara a Pedro Castillo en los ascensos de las FF. AA.

La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte dijo este domingo 12 de diciembre que la Constitución respalda al presidente Pedro Castillo. La declaración la brindó tras ser consultada por unos chats de WhatsApp publicados por El Comercio, en los que el jefe de Estado habla con el entonces comandante general del Ejército, José Vizcarra. En el diálogo también se menciona al exsecretario general, Bruno Pacheco, como un intermediario entre ambos.

“De acuerdo a la Constitución, el tema corresponde al presidente. Igual, no he tenido alcance de los chats, supongo que el presidente, dentro de la investidura que le corresponde como jefe de Estado, tiene que coordinar con su secretario general y con el comandante de las Fuerzas Armadas para ver el tema de los ascensos. Creo que la Constitución lo ampara a Pedro Castillo” señaló la vicepresidenta.

Este domingo, El Comercio reveló una serie de mensajes vía WhatsApp en los que el presidente Pedro Castillo le solicita al excomandante general del Ejército del Perú, José Vizcarra, que converse con su entonces secretario general, Bruno Pacheco, sobre “unos temas urgentes”.

Denuncia del excomandante de FF.AA

El pasado 8 de noviembre, el ex comandante general del Ejército (r) José Vizcarra, durante su presentación ante la Comisión de Defensa del Congreso, brindó detalles de la conversación que sostuvo con Pacheco, el exsecretario general del presidente Pedro Castillo. Según dijo el general de división, existieron “presiones” del Ejecutivo para ascensos dentro de las Fuerzas Armadas el último 8 de octubre, tal como se confirma con los recientes chats

En dicha sesión, alega que Bruno Pacheco le indicó que “el presidente tiene que escoger a su gente”. No obstante él respondió: “No es así. El presidente no debe escoger a su gente. Ya le estoy explicando cómo es el proceso”.

“Me acerqué a la oficina del ministro (Walter Ayala), le hice la exposición, le mostré quiénes habían ascendido y me dijo: “General, de todos los (nombres) que le he dado, han ascendido dos nada más”. Entonces yo le dije: “Es que son los dos a los que les corresponde ascender. Los demás no tienen opción de ascender”. Y me dice: “Esto es de arriba”, yo le dije: “Habrá que explicarle que eso es así”, narró Vizcarra ante la Comisión.