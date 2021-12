Congresista de Acción Popular Raúl Doroteo presentó información falsa sobre su educación superior

Una nueva controversia en el partido de la lampa. Este domingo 12 de diciembre se hizo público que el congresista de Acción Popular Raúl Doroteo Carbajo presentó información falsa en su hoja de vida sobre su estudios superiores, hecho que podría derivar en su salida del Parlamento y la investigación por dos delitos.

Documentación que data del 2013 y que fue presentada hoy por el dominical Panorama muestra que el acciopopulista mintió en su hoja de declaración jurada de vida del candidato presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

En dicho escrito, Doroteo afirmó contar con estudios universitarios culminados, presentándose como egresado de Sistemas e Informática de la Universidad San Ignacio de Loyola.

Sin embargo, el legislador nunca postuló a dicha casa de estudios, no se encuentra registrado en su base de datos estudiantil, ni recibió clase alguna en dicha entidad.

Al ser consultado por el citado programa, Raúl Doroteo admitió no haber estudiado en la USIL, pero sí en el instituto que lleva el mismo nombre. Además, manifestó que fueron tres ciclos académicos a los que concurrió, sin embargo, información oficial revela que a penas fueron dos meses, entre julio y agosto de 1995.

Pero el propio Instituto San Ignacio de Loyola negó lo afirmado por el parlamentario, señalando que no estudió ninguna carrera, sino un curso de Computación e Informática.

“Yo no he mentido, no había otra opción (al llenar el formulario), no lo he llenado yo, lo ha llenado el personero. No se podía dejar en blanco”, rebatió Doroteo Carbajo, pese a que el documento lleva su firma y huella dactilar.

Este hecho lo llevó a ser denunciado por el procurador del JNE bajo los cargos de falsedad genérica y falsa declaración en procedimiento administrativo, llegando a los comicios del presente año como reo contumaz.

La dilatación del juicio llevó a que sea declarado prescrito el delito. No obstante, la Corte de Ica ha declarado que el caso está vigente y el acusado debe someterse a un nuevo juicio oral. En caso de ser hallado culpable, podría iniciarse un proceso hacía el desafuero parlamentario.