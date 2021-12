Chávez sobre Evo Morales: “Mientras no haya vulneración del bien jurídico, no hay delito”

La titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Betssy Chávez, se refirió al rechazo mostrado por varios excancilleres peruanos para que no se realice un encuentro de Runasur, en Cusco, los días 20 y 21 de diciembre con la presencia del expresidente de Bolivia Evo Morales, quien fue declarado “persona no grata” por la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso.

Al respecto, Betssy Chávez mencionó que no considera que la presencia de Evo Morales “genere inestabilidad” en el país, ya que las personas “pueden transitar libremente por los países que quieran”.

“ No considero que esto (la presencia de Evo Morales) genere inestabilidad . Yo soy muy creyente en la libertad de las personas. Creo que pueden transitar libremente por los países que quieran, siempre y cuando no estén privadas de su libertad . Las personas deben tener liberad para opinar, sino imaginemos los espacios que tenemos. Podemos no coincidir en unas cosas, pero podemos coincidir en otras”, declaró este domingo en Panorama.

No obstante, la también legisladora de Perú Libre añadió que: “Diferente sería que se venga a un país y que se violen bienes jurídicos que el país protege”. Seguidamente, señaló que “mientras no haya una vulneración de un bien jurídico, no hay un delito” en este caso,

Por otro lado, sobre las opiniones política vertidas por Evo Morales en sus últimas visitas al Perú, Chávez mencionó que “hay una serie de corrientes ideológicas que van por el mundo”. “Entonces, nos guste o no, la ideología de una persona, pueda estar en este país (…) Es un poco complejo que tratemos de aislar del Perú del resto de Latinoamérica”, dijo.

“Cuando viene una persona cualquiera, sea nacional o extranjera, a vulnerar nuestros bienes jurídicos, nosotros debemos reaccionar como Estado. Pero si es una persona que no piense igual que yo, no puedo pensar en reprimirla, yo creo en las libertades”, aseveró.

Finalmente, al ser consultada sobre un posible acuerdo del Gobierno de Pedro Castillo para otorgar a Bolivia “una salida soberana al Pacífico”, la ministra de Trabajo señaló que ese “no es el término” y que primero “debería discutirse en Consejo de Ministros”.