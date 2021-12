Alcalde de Arequipa todavía duda de veracidad de audios con transportistas informales

El alcalde provincial de Arequipa Omar Candia Aguilar aún pone en tela de juicio los audios en los que se le escucha hacer ofrecimientos a transportistas informales en la campaña del 2018. Indica que no se le ha notificado de las grabaciones, a pesar que estos se difundieron en diferentes medios de comunicación.

“Todavía no se me ha notificado de esos audios. No puedo manifestar si es mi voz”, expresó la autoridad. En las grabaciones, se escucha a Candia ofrecer su intervención ante la alcaldesa Lilia Pauca para que no fiscalice a transportistas informales de Uchumayo y Congata. Además, de hacer un “maquillaje” al Sistema Integrado de Transportes (SIT), para incluir a los ilegales.

La difusión de los audios generó el cuestionamiento de los concesionarios del SIT, como Freddy Chávez de AQP Masivo, quien consideró que ello explicaría la poca fiscalización del transporte informal en su ruta. Candia discrepó con la aseveración y pidió que se compare las sanciones impuestas por su gestión al transporte, con las pasadas alcaldías.

Pedirá informe a Contraloría

En un primer momento, el congresista por Arequipa Edwin Martínez sostuvo que no investigaría las irregularidades del SIT, el cual tiene varios cuestionamientos desde la gestión de Alfredo Zegarra, así como observaciones de Contraloría. Dijo que de ello podían encargarse los regidores y que él se preocupaba por gestionar.

Sin embargo, al ser cuestionado sobre el recelo a sus funciones de fiscalización, dijo que consultará a Contraloría sobre las observaciones. Añadió que, si el proyecto tiene muchos cuestionamientos, no se le debería dotar de nuevas inversiones hasta hacer las correcciones.