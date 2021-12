Omar Candia: sus promesas al transporte informal a cambio de apoyo

El pasado del alcalde provincial de Arequipa, Omar Candia, regresa como una piedra pesada. Ahora unos audios de su papel como candidato provincial en la campaña del 2018, le enrostran actos que podrían iniciar una investigación fiscal. Según las grabaciones, Candia se habría reunido con transportistas informales a quienes les pide su apoyo. A cambio, ofrece realizar un “maquillaje” legal al Sistema Integrado de Transportes (SIT) para incluirlos. Además, prometía interceder ante la entonces alcaldesa Lilia Pauca, para que ya no les “molestara” con los operativos al transporte informal.

Los audios fueron presentados ayer por el colectivo Fedetra y su dirigente Víctor Mendoza, que agrupa a otros transportistas informales, contrarios a la implementación del SIT. Las grabaciones se retrotraen al 6 de junio del 2018, donde Candia, entonces alcalde de Alto Selva Alegre y candidato al sillón provincial, se reúne con transportistas de miniván de Uchumayo y Congata, quienes realizaban el servicio de colectivo sin ningún tipo de permiso.

De las grabaciones, se infiere que participa también Hardin Abril, entonces candidato distrital a Uchumayo por Arequipa Renace (de la misma tienda política de Candia). En su introducción, quien sería Candia, muestra un discurso conciliador con los choferes, indicando que entendía su problemática y que por su experiencia de 8 años como burgomaestre distrital, comprendía que las autoridades deben ser “sensibles a las demandas y las necesidades de la población”.

Tras su presentación, empiezan los pedidos de los transportistas. Uno de nombre Percy, le señala si les podría “dar una manito” con los operativos que realizaba la municipalidad de Arequipa contra unidades ilegales, y le recuerda que Arequipa Renace, entonces estaba en el sillón provincial, con la alcaldesa Lilia Pauca.

“Percy, yo voy hablar con Lili (sic), es más, con uno de ustedes puedo ir para que Lili se comprometa a no molestarlos, eso sí puedo hacer”, le responde Omar Candia. Casi al final de la reunión, vuelve a comprometerse de librar a los transportistas de los operativos, por lo menos hasta el final de la gestión 2015-2018. “Ya por intermedio de mi amigo Hardin (Abril), voy a concertar la reunión con Lili” .

Maquillar el SIT

Otro pedido de los transportistas fue su inclusión en el SIT. Candia les señala que hay un problema legal, pues ya había contratos firmados, pero la salida, era incluirlos en unidades subalimentadoras. “ Podemos hacer una subalimentación (…) y los podemos incorporar dentro del plan. Que tenemos que hacer, maquillar la ruta, hacer una que otra pequeña variación”. Candia remarca en la reunión, que mientras haya voluntad política, el aspecto técnico se podía adecuar.

Al final, los transportistas le preguntan qué deseaba Candia de ellos. Él les responde que “cariño y amor”. Candia les recuerda que estaba primero en las encuestas, a pesar de otros audios en su contra. En junio de ese año, se revelaron conversaciones de Candia con un grupo de invasores de Alto Selva Alegre, donde daba indicios de no desalojarlos .

Audios

Conversación 1

Transportista: Su partido, el arbolito, ahorita está en la municipalidad el señor Zegarra

Candia: Ahora está la señora Lili Pauca

Transportista: Igual. Quisiéramos que...seguimos con ese problema, los inspectores. Quisiéramos tal vez que nos pongan una manito más liviana

(…) Candia: Percy, yo voy hablar con Lili, es más, con uno de Uds. puedo ir para que Lili se comprometa a no molestarlos, eso sí puedo hacer…

Conversación 2

Transportista: Si antes no se ha podido (ingresar al SIT), me parece que ahora será un poquito más difícil, porque los consorcios, ya hay una licitación (…)

Candia: Mire a ver. No solo soy alcalde, también soy abogado. En Yura hay varias empresas como Uds., en el Cono Norte. Yo soy padrino de ellos, además. Y hay esta empresa Las Águilas, y ellos dicen: doctor, estamos a favor del SIT, no nos vamos a oponer porque es un proceso inminente (…) Pero nosotros no vamos a hacer esa ruta, podemos hacer una subalimentación. Están las vías troncales, las alimentadoras y podemos generar una subalimentación. Y las podemos incorporar dentro del plan. ¿Qué tenemos que hacer?, maquillar la ruta, hacer una que otra pequeña variación, y genera un reconocimiento. Me dejo entender. Siempre hay salidas.

Conversación 3

Transportista: (…) Y ahora de nosotros hacia Ud., ¿que es lo que espera de nosotros?

Candia: Cariño y amor (ininteligible), en términos prácticos yo quiero su apoyo (…) Me han dicho de todo (en la campaña), me han sacado audios, me han grabado, pero igual sigo arriba y creo que la tendencia es esa. Estamos trabajando con Hardin de la mano y es mejor tener un amigo como autoridad que tener un desconocido.

Enfoque: Hay indicios para investigación

Juan de Dios Medina, abogado penal

De repente para una sentencia condenatoria falte averiguar varias cosas, pero para un proceso fiscal tiene todos los elementos y el delito sería tráfico de influencias. Y quizás se podrían desprender otras cosas, como colusión o negociación incompatible. Hay una causa probable, tampoco está en el aire.

No necesariamente tiene que consumarse el hecho prometido para que haya tráfico de influencias, basta que uno prometa, incluso podría mentir, no interesa si tiene o no la amistad o si llegó o no a hablar con la persona que tiene el poder de decisión. De repente nunca hablaron, pero el delito no se consumaría cuando habla, sino cuando promete. En términos legales hay una causa probable, es decir la probabilidad de la comisión de un delito.