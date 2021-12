Alcalde de Arequipa: “Nunca dije a la alcaldesa que no fiscalice”

En el audio Ud. ofrece que intercedería ante la alcaldesa para que no haga operativos, de maquillar el SIT, y dice que es padrino de empresas.

Me da mucha pena, porque este señor (Víctor Mendoza, transportista contrario al SIT) no es la primera vez... la vez pasada quiso sacar unos audios donde no era mi voz (...). No sé a qué audios se refiere, debe pasar por un medio de peritaje.

¿No hay un tráfico de influencias, de prometer interceder con la alcaldesa?

(...) en relación con las empresas de transportes, he sido padrino de muchas empresas de transportes, desde el año 2017 y 2018, me han invitado. Nunca he hablado con la alcaldesa Lili Pauca ni ningún transportista, nunca he pedido que no fiscalice.

¿Y maquillar el aspecto legal del SIT, para que sean subalimentadoras?

Lo he dicho públicamente, las empresas informales sin derecho de concesión, se debe ver el mecanismo legal para que sean subalimentadoras (...) es más, estamos trabajando una ordenanza municipal y no es sencillo (...)

¿Eso no es cumplir esa promesa de campaña y forzar la norma?

(...) Yo lo que sí quería era incorporar, formalizar a los informales para que se convirtieran en subalimentadoras.

¿Qué apoyo buscaba Ud. en los transportistas?

Yo buscaba apoyo de todo el pueblo de Arequipa.

¿Pero cómo lo apoyaban los transportistas?

Imagino con su voto. Te repito desconozco el audio, el mensajero es harto cuestionado, tiene intereses contra el SIT.

Más allá del mensajero, ¿se someterá a posibles investigaciones?

Como abogado, ese audio de ser cierto, no tiene contenido penal. No califica como tráfico de influencias.