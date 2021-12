Alva reitera que es “falso que haya solicitado una mención contra el Gobierno de Castillo”

La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, volvió negar la versión de la diputada Noemí Villagrasa, integrante del Partido Socialista Obrero Español y secretaria de la Comisión de Asuntos Exteriores, quien afirmó que la acciopopulista quería que se pronuncien contra el actual Gobierno al señalar que Pedro Castillo es un presidente que no tiene legitimidad y que el Perú ha sido capturado por el comunismo.

Al respecto, Alva dijo en declaraciones para RPP que “ es falso que haya solicitado una mención contra el Gobierno de Castillo, es inconcebible ”. Ante las acusaciones que atentan contra la gestión de Castillo, la legisladora mencionó: “Nosotros hemos ido a todas las reuniones con la Cancillería Peruana, acompañado del presidente la comisión de Relaciones Exteriores Ernesto Bustamante y por el congresista Wilson Soto”.

La titular de la Mesa Directiva alegó sentirse sorprendida por el audio de la diputada Noemí Villagrasa, quien sostiene que se sintieron “ muy violentados por el tono que traía la presidenta del Congreso del Perú ”. En esa línea remarcó que esta acusación responde a “una maniobra de los congresistas izquierdistas y extremistas que están tratando con sus aliados de España y Perú desestabilizar la gobernabilidad del Perú”.

“Estoy totalmente sorprendida de las reuniones que hemos tenido en España porque han sido muy productivas porque me reunido con varios diplomáticos de España. No me explico estos titulares. España es el segundo país que invierte en el Perú. Rechazo tajantemente”, apuntó.

Al ser consultada sobre si las reuniones que mantuvo fueron grabadas para que se pueda demostrar su inocencia, la parlamentaria explicó que “lamentablemente era una reunión protocolar, amical, pero que nunca estuvieron solos, sino acompañados por la Cancillería”.

Moción de censura en su contra

María del Carmen Alva indicó, además, que el congresista de Perú Libre, Guillermo Bermejo se quiere aprovechar de la coyuntura al interponerle una moción de censura por acusaciones de los diputados de España que no tienen “ni pies ni cabeza”.

“Es un tema político que se está aprovechando de la coyuntura por los diputados de España que han dado esta versión errónea, equivocada, no se cuál será la intención y que nuestro colega Bermejo está aprovechando para presentar la censura que no tiene ni pies ni cabeza o tal vez se ha molestado por las llamadas de atención en el Pleno del Congreso”, sentenció en RPP.