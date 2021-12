Heidy Juárez sobre María del Carmen Alva: “En APP aún no se define si se respaldará la censura”

La parlamentaria Heidy Juárez de la bancada de Alianza para el Progreso se refirió a los hechos que involucran a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, durante su participación en el Parlamento español el último 1 y 2 de diciembre. Tras ser consultada por La República si respalda una eventual censura por el supuesto pedido de la titular de la Mesa Directiva a los diputados españoles para que emitan un pronunciamiento contra el Gobierno de Pedro Castillo, la congresista dijo lo siguiente:

“ Yo no puedo calificar un hecho si no tengo las pruebas necesarias. Se hablan de unos audios, pero en mi caso, yo no escuchado nada . Lo que sí tengo entendido es que diputados españoles han salido hablar sobre cómo se ha referido la presidenta del Congreso (María del Carmen Alva) en un evento en España, aunque eso todavía es una información superficial”.

Precisó que la bancada de Alianza para el Progreso (APP) aún no tiene prevista una reunión para tratar la moción de censura que impulsa el congresista de Perú Libre, Guillermo Bermejo contra Alva por “desestabilizar al país”. La declaración de Juárez se dio tras la interrogante de conocer si el partido de Cesar Acuña ya tenía una postura definida sobre el caso.

“ En Alianza para el Progreso aún no se define si se respaldará la censura contra María del Carmen. Es más aún, no nos comunican una reunión a nivel de bancada para tratar el tema . Tal vez la próxima semana ya se tenga un panorama más claro, ya que esta situación se ha dado conocer el viernes a través de una publicación”, añadió la legisladora.

Heidy Juárez adelantó que los lineamientos de APP se marcan en apoyar la gobernabilidad de los poderes de Estado, tal como sucedió el último 7 de diciembre, cuando se debatió la moción de censura contra el presidente Pedro Castillo por incapacidad permanente.

“En APP nosotros apoyamos la gobernabilidad como partido de centro. Ahora no hay una postura sobre la moción contra la presidenta de la Mesa Directiva, pero creo que no podemos sumar una crisis al país . Hay mucho por hacer en varios sectores. Todo depende de la reunión que tengamos”, dijo la apepista.

La parlamentaria no descartó que se inicie una investigación contra Alva por supuestamente haber señalado que “ Pedro Castillo es un presidente que no tiene legitimidad y que el Perú ha sido capturado por el comunismo ”.

“Las investigaciones se pueden dar pero, por experiencia propia, cuando uno sale a este tipo de eventos protocolares, siempre hay representantes de la Cancillería. En todo caso, puede que exista una malinterpretación, ya ese tema se investigará o se esperará una respuesta para saber que es lo que sucedió como también puede cambiar de recibir pruebas reales”, sentenció.

El congresista Guillermo Bermejo presentó el último viernes una moción de censura contra la titular del Congreso, María del Carmen Alva, por las fuertes acusaciones que recaen en su contra al supuestamente atentar contra el Gobierno de Castillo. Dicha solicitud del parlamentario oficialista tiene hasta el momento el respaldo de los partido de Perú Libre y Juntos por el Perú.