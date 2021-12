Pedro Castillo liderará sesión de Consejo de Ministros este viernes 10

El presidente de la República, Pedro Castillo, liderará este viernes 10 de diciembre a partir de las 3.00 p. m. una nueva sesión del Consejo de Ministros desde el Gran Comedor de Palacio de Gobierno junto con la titular de la PCM, Mirtha Vásquez. Esto, luego del feriado el último miércoles 8 de diciembre, motivo por el cual la reunión de cada semana fue postergada.

Esta será la primera reunión de los integrantes del gabinete ministerial luego que el Pleno del Congreso rechazara la admisión a debate de la moción de vacancia presidencial por incapacidad moral permanente propuesta por la legisladora Patricia Chirinos y respaldada por las bancadas de Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País.

Más temprano, Pedro Castillo estuvo en una reunión con los gobernadores regionales con el objetivo de analizar la problemática de cada una de las jurisdicciones y consensuar una agenda prioritaria para culminar este 2021 y con miras al próximo año.

PUEDES VER: El presidente Pedro Castillo deberá lidiar con la Fiscalía y el Congreso

Por otra parte, desde la 5.30 p.m., el jefe de Estado participará en una videoconferencia para la clausura de la charla sobre fraude y corrupción por la Semana de la Integridad.

Pedro Castillo envuelto en investigaciones en Fiscalía y Congreso

Estas reuniones se dan en un contexto desfavorable para Pedro Castillo, pues la Fiscalía lo citó como testigo para el próximo martes 14 de diciembre por el caso de los ascensos militares. Existen, actualmente, hasta ocho investigaciones al entorno del mandatario y a dirigentes de Perú Libre.

Para el Ministerio Público, las reuniones en la casa de Breña no son objeto directo de investigación, debido a que, según fuentes de este diario, hasta ahora no se ha evidenciando un acto concreto y la simple sospecha no vale para iniciar una investigación.

PUEDES VER: El Gobierno dice que hará una revisión de quienes ocupan cargos públicos

No obstante, desde el Congreso, la Comisión de Fiscalización aprobó pedir facultades para investigar a Pedro Castillo y sus invitados a las reuniones fuera de Palacio de Gobierno.