El presidente Pedro Castillo deberá lidiar con la Fiscalía y el Congreso

Nunca antes en la historia del Perú un presidente de la República ha estado bajo el escrutinio del Ministerio Público a pocos meses de comenzar su periodo de gobierno. En la última década, algunos presidentes, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra, pasaron por este trance, pero al final de sus mandatos.

A poco más de cuatro meses de iniciar su periodo de gobierno, el presidente Pedro Castillo ya fue citado por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, a declarar en una investigación al exministro de Defensa Walter Ayala y el exsecretario de la Presidencia Bruno Pacheco por presunto tráfico de influencias y abuso de autoridad en los ascensos militares.

Todo hace suponer que es el comienzo. Aunque la fiscal de la Nación lo cita en calidad de testigo, es posible que esto cambie con el tiempo durante su periodo presidencial o incluso después. Las investigaciones suelen durar más de los cinco años que dura un mandato presidencial.

Secretario. Bruno Pacheco es investigado en tres casos.

Hasta ahora no hay un evento ilícito conocido que involucre directamente al presidente en una investigación, pero su nombre aparece en los reportes de prensa o en los antecedentes de hasta ocho investigaciones iniciadas por el Ministerio Público, desde julio hasta la fecha. Por eso es que ahora se le cita en condición de testigo.

Además, en dos casos ya habría colaboradores eficaces, que si bien no lo han mencionado, ellos no tienen fecha límite para recordar algún evento, por lo que todo está abierto a una ampliación de su declaración.

Es posible que todos estos casos tengan su correlato en el Congreso, ahora que fracasó el intento de vacancia.

‘Los Dinámicos del Centro’

Otro caso es el de ‘Los Dinámicos del Centro’, en el que se investiga a Vladimir Cerrón y funcionarios del Gobierno Regional de Junín, en la medida que se dice que las actividades de esta presunta organización ilícita permitieron financiar las actividades políticas de Perú Libre en la última campaña electoral.

Líder de Perú libre. Vladimir Cerrón forma parte del caso Los Dinámicos del Centro.

Sobre el financiamiento de la campaña del 2021, hay otras dos investigaciones en trámite. La que se sigue a la vicepresidenta y ministra de Inclusión Social, Dina Boluarte, y al viceministro de Gobernanza, Braulio Grajeda, por abrir una cuenta bancaria donde se recibieron aportes de los militantes de Perú Libre. En este caso también han sido incluidos Vladimir Cerrón, su hermano el congresista Waldemar Rojas y el expresidente del Consejo de Ministros Guido Bellido.

Aparte, está la investigación a Richard Rojas García. También por presuntas transferencias de dinero sucio para la campaña electoral, en la que Castillo fue el candidato a la presidencia.

Vicepresidenta. Dina Boluarte afronta investigación por aportes a la campaña.

Casa de Breña

Luego, están las investigaciones por presuntos actos de corrupción de funcionarios cercanos al presidente de la República. Las reuniones en la casa de Breña no son objeto directo de investigación por parte de la Fiscalía, pues hasta ahora no se ha evidenciando un acto concreto y la simple sospecha no vale para iniciar una investigación.

En uno de los procesos al prófugo César Hinostroza, el 27 de noviembre último, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema emitió una resolución que recuerda que, de acuerdo con el artículo 203 del Código Procesal Penal, para iniciar una investigación debe existir una evidencia concreta y no simples conjeturas.

Es decir, partir de un elemento que evidencia la existencia de un hecho, la participación del investigado y el tiempo en que se pudo cometer el delito.

“En todo caso, las sospechas deben apoyarse en datos objetivos y no en circunstancias anímicas”, precisó el tribunal supremo, citando al fiscal superior Carlos Cabrera Carcovich.

Además, enfatiza que la ley prohíbe salir de caza para ver qué se le encuentra a un sospechoso, sino que toda investigación debe partir de un dato previo.

En este sentido, en relación con la casa de la calle Sarratea en Breña, la Fiscalía ya ha iniciado investigación al exsecretario de la Presidencia Bruno Pacheco y la asesora de la empresa Termirex, Karelim López.

Lobista. Karelim López y la casa de Breña.

La evidencia concreta es que ella habría visitado a Bruno Pacheco, en Palacio de Gobierno y en Breña, los días anteriores y posteriores a que la empresa constructora Termirex ganara una licitación en Provías Nacional, como parte del Consorcio Puente Tarata III.

Además, está la investigación iniciada a Bruno Pacheco por las presuntas presiones que habría realizado a la Sunat para favorecer al Grupo Deltron. Igualmente, la investigación por enriquecimiento ilícito a partir del hallazgo de los 20 mil dólares en efectivo.

Lo mismo sucede en la investigación iniciada al exministro de Defensa Walter Ayala y el mencionado secretario de la Presidencia por un presunto tráfico de influencias y abuso de autoridad que se habrían dado en los ascensos de este año en los institutos militares.

Exministro. Walter Ayala y los ascensos militares.

Estos son hechos que tienen una evidencia concreta, ciertos actores identificados: Pacheco, López, Ayala, y un marco temporal, que permite la intervención del Ministerio Público.

A partir de investigar a estos personajes, pueden surgir otras evidencias o datos específicos que sustenten ampliar la indagación a otras personas y llegar al presidente de la República.

Terrorismo

Perú Libre. La investigación por presunto terrorismo iniciada a Vladimir Cerrón, el expremier Guido Bellido y el congresista Guillermo Bemejo también podría saltar al presidente como candidato de Perú Libre.