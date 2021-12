Salhuana sobre posición de APP: “Nosotros no vamos a asumir ningún cargo ejecutivo”

El portavoz de Alianza para el Progreso (APP), Eduardo Salhuana, negó cualquier pacto con el presidente Pedro Castillo y aseguró que su bancada seguirá siendo oposición al Gobierno, luego de que el último martes votara, junto a 12 parlamentarios de su agrupación política, en contra de la admisión de la moción de vacancia presidencial. En ese sentido, afirmó que no van “a asumir ningún cargo ejecutivo”.

“ Nosotros somos una oposición. El pueblo ha votado por APP para ser de oposición, no de Gobierno. Nosotros no vamos a asumir un cargo ejecutivo. Vamos a seguir ejerciendo control político , mucho más aún con mayor firmeza luego de la vacancia presidencial, que no ha prosperado y que nos parecía incorrecto. Pero necesitamos que el país se enrumbe y que el presidente haga enmiendas”, declaró a Canal N.

Del mismo modo, rescató que la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso haya acogido la moción presentada por su bancada, el cual buscar otorgar facultades de comisión investigadora a dicho grupo de trabajo parlamentario.

“Por eso hemos presentado inclusive una moción para que el caso de las reuniones (en la residencia) de Breña sean visto por la Comisión de Fiscalización. Anoche en el pleno su presidente, el doctor Aguinaga, la ha aceptado, lo considera pertinente y la hace suya. Por tanto, la comisión se encargará de ver el caso con facultades de comisión investigadora”, indicó.

Acuña quiso zanjar la posición de APP, sostiene Salhuana

Sobre las últimas declaraciones del líder de APP, César Acuña, quien acusó al Partido Morado, Somos Perú y Podemos Perú de tranzar con el Gobierno, el congresista Salhuana mencionó que lo que ha querido hacer el ex candidato presidencial fue aclarar la postura del partido y de la bancada en relación al Ejecutivo.