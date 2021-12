Cevallos descarta que vaya a renunciar tras investigaciones en el Congreso por chats

El titular del Ministerio de Salud (Minsa), Hernando Cevallos, descartó que vaya a renunciar a dicha cartera luego de que se filtraran unas conversaciones de WhatsApp en las que se presumía que habría otorgado algún tipo de beneficio laboral a Lisbeth Huamán, exfuncionaria del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

De igual manera, Cevallos también negó que vaya a presentar su carta de renuncia al presidente de la República, Pedro Castillo, y sostuvo que, por el contrario, él y u sector se encuentran enfocados en la lucha contra la pandemia “más allá de alguna noticia sensacionalista que suceda”.

“ No, para nada (voy a renunciar). No es cierto, de ninguna manera . Es más, yo he enviado cartas al mismo contralor de la República, y a la fiscal de la Nación para que se investigue este caso que se ha planteado. De ninguna manera he planteado algún tipo de renuncia, tampoco (he planteado la renuncia al presidente Pedro Castillo) ”, declaró este viernes en RPP.

En esa misma línea, el ministro de Salud se refirió a las investigaciones que se promueven dentro del Congreso de la República, pues el congresista Juan Burgos (Avanza País) presentó una moción para determinar si Hernando Cevallos habría cometido algún delito durante su gestión ministerial o si habría vulnerado el código de ética de la función pública a raíz de los chats.

“ No hay nada. En buena hora que se investigue , no debe quedar ninguna duda en la ciudadanía de la transparencia. No hay ninguna intención. Primero porque no se ha señalado (algún favorecimiento) a alguna persona. Acá no se contratado a nadie. Así de simple. Así que no hay de ninguna forma tráfico de influencias . Yo lo he descartado claramente, y he dado una conferencia de prensa y por eso señalo y pido a las autoridades que me investiguen”, expresó el titular del Minsa.