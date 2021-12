Bellido: “Me da cólera la gente que estuvo en la salita del SIN y que ahora son inmaculados”

El congresista Guido Bellido de Perú Libre rechazó que su bancada haya negociado algún ministerio con el presidente de la República, Pedro Castillo, a cambio de votar en contra de la admisión para el debate de la vacancia presidencial en el Pleno del Parlamento el último martes 7 de diciembre.

“ Es totalmente falso que se especule que Perú Libre haya dicho que nos dan eso o aquello por votitos . A eso está acostumbrado la política peruana, pero nosotros no vinimos a eso (sic)”, declaró este viernes durante una entrevista en Exitosa.

El también extitular del Consejo de Ministros sostuvo, que más allá de Pedro Castillo, el enfoque de Perú Libre es “la recuperación de la peruanidad y del sentimiento nacional” y que el jefe de Estado “es un elemento más para la recuperación” de ello.

“Esta victoria que tiene el pueblo, no lo podemos regalar de ninguna manera a aquellos que prácticamente han tenido 200 años de poder. Es cansado tener a todos estos señorcitos en el poder, haciendo los negocios que han querido y poniendo al país de rodillas con la corrupción ”, dijo Bellido.

Seguidamente, añadió: “ A mí me da mucha cólera gente que ha estado en la salida del SIN con fajos de dinero repartiéndose, hoy son inmaculados en el Congreso, un poco más y hay que prenderles vela . Cada vez que yo entro al Congreso, huelo a azufre”.

Guido Bellido descarta que Perú Libre haya negociado votos

Guido Bellido presidió el primer gabinete ministerial del Gobierno de Pedro Castillo. Foto: Omar Coca/URPI-LR

En otro momento, Bellido Ugarte negó que se haya conversado con Castillo Terrones sobre posibles cambios en el gabinete ministerial, liderado por Mirtha Vásquez.

“Creo que eso es parte de la evaluación del presidente porque eso no nos corresponde. Nosotros podemos dar sugerencias nada más, pero quien decide es el presidente. Por cierto, en la última conversación que tuvimos, no tocamos ese tema ”, aseveró.

El legislador contó que antes de la reunión programada con Pedro Castillo, en Perú Libre ya se había decidido “respaldar contundentemente al presidente”. “Así no nos haya invitado a Palacio, igual nosotros por principio hubiéramos respaldado y hubiéramos votado en contra de la vacancia porque hay que ser claros”, expresó.

En esa misma línea, mencionó que a pesar de “las críticas y desencuentros” que se tengan con las decisiones del Gobierno, no significa que Perú Libre vaya “a terminar en la misma orilla con aquellos que no han querido aceptar el proceso electoral y que no aceptan hasta ahora”.