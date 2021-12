Gabinete Ministerial: reportan caso sospechoso de COVID-19 y Consejo de Ministros pasa a sesión virtual

Las sesiones del Consejo de Ministros pasarán a ser virtuales luego de que este viernes 10 de diciembre se detectó un nuevo posible positivo de coronavirus en el gabinete, además del que ya se había confirmado sobre la ministra de Trabajo, Betssy Chávez. Así lo dio a conocer la institución a través de un comunicado en sus redes sociales.

“ En aras de preservar la salud de los integrantes del Consejo de Ministros, se decidió que esta (la reunión semanal) se desarrolle de manera virtual, para abordar los temas más urgentes de la agenda ”, precisaron.

PUEDES VER: SAC declara procedente denuncia constitucional contra Merino y exministros por violentas protestas

La PCM también informó que se le ha tomado la prueba molecular al presunto nuevo caso de coronavirus y se ha aislado por precaución, tal y como permanece la titular de trabajo, quien se encuentra en su domicilio despachando y continuando con sus pendientes.

Además, señaló que, por los motivos anteriormente expuestos, se han suspendido las conferencias de prensa que se venían realizando habitualmente para informar sobre el trabajo del Consejo de Ministros y su avance en la lucha contra la pandemia, así como la reactivación económica.

Foto: comunicado

Betssy Chávez dio positivo a coronavirus

El último 9 de diciembre, fuentes cercanas a la titular del Ministerio de Trabajo, Bettsy Chávez, manifestaron a La República que ella se encontraba con síntomas leves de COVID-19, y en seguida, la ministra comunicó a través de su cuenta de Twitter que dio positivo a un test.

PUEDES VER: Alva habría pedido a diputados españoles pronunciarse contra Pedro Castillo