Fujimorista Angélica Barturén: “No te olvides de mi tema (plata). ¡Estoy en nada!”

Conversaciones telefónicas y mensajes por WhatsApp intervenidos por la fiscalía especializada en corrupción de funcionarios de Ayacucho confirman que la asesora del Congreso, la fujimorista Angélica Barturén Núñez, estaba en permanente contacto con los líderes de la organización criminal ‘Los Inversionistas del Bicentenario’: el exalcalde distrital de Jesús Nazareno (Huamanga, Ayacucho) Adriel Valenzuela Pillihuamán y el empresario constructor Efraín Juárez Coronado. Barturén era la operadora del exlegislador fujimorista Víctor Albrecht Rodríguez y también recibía sobornos de Adriel Valenzuela y Efraín Juárez, a quienes reclamaba con insistencia por el dinero, según consta en los mensajes por chat y en las transcripciones de sus diálogos telefónicos.

El 15 de octubre del 2020, Barturén escribió a Adriel Valenzuela:

Barturén: “Adriel, ¡no te olvides mi tema (dinero)! Estoy en nada con Acocro…”.

Valenzuela: “Okey”.

Angélica Barturén le reclamaba al cabecilla de la organización que no había recibido el dinero acordado por las gestiones para obtener el financiamiento de dos proyectos del distrito de Acocro por 17,4 millones. El acuerdo entre Víctor Albrecht, Angélica Barturén y la mafia de alcaldes y empresarios constructores era que los fujimoristas recibirán un pago del 5% del total del financiamiento de cada proyecto.

El 16 de octubre del mismo año, la asesora fujimorista continuó presionando para que sus cómplices se pongan al día con el abono de los sobornos:

Barturén: “Pucha, Adriel. Yo necesito (la plata)”.

Valenzuela: “Doctora, escríbame su nombre completo”.

Barturén: “Angélica Barturén Núñez”.

Ese 16 de octubre, efectivamente, Adriel Valenzuela depositó 1.000 soles a una de las cuentas que le dio Angélica Barturén. Era parte del soborno.

La asesora fujimorista creyó que con la captura de Adriel Valenzuela y otros integrantes de la banda ‘Los Inversionistas del Bicentenario’, el 22 de diciembre del 2020, acabaría el caso, y siguió laborando a órdenes de la congresista fujimorista Tania Ramírez. Sin embargo, el fiscal especializado en corrupción de funcionarios Cruyff Martínez siguió la pista del dinero y se encontró con los fujimoristas Víctor Albrecht y Angélica Barturén. El fiscal los detuvo el último 4 de diciembre junto a otros cómplices de la organización criminal.

El 27 de octubre del 2020, Barturén volvió a insistir varias veces por más dinero:

Barturén: “Adriel, ¿qué fue? ¿Me depositaste? Por favor...”.

Barturén: “Adriel, buenos días. No te olvides de mi abono”.

Barturén: “¿Adriel, depositaste? Adriel, no me abonas hasta ahorita. No te pases, por favor”.

Al día siguiente, 28 de octubre, los reclamos de Barturén fueron escuchados. Adriel Valenzuela envió un comprobante de depósito por 4 mil soles a la cuenta de la asesora fujimorista en el Banco de Crédito del Perú. El dinero lo puso el empresario constructor Hugo Hinostroza Cahuachi, dueño de CHV Ingenieros Contratistas Generales, una constructora que ha arrasado con los proyectos de obras públicas de varios distritos ayacuchanos. En el 2019, obtuvo contratos por 68,4 millones de soles; y en el 2020, por 24,5 millones de soles. Hugo Hinostroza cayó preso junto con otros integrantes de ‘Los Inversionistas del Bicentenario’, el 22 de diciembre del 2020, pero no fue impedimento para que su empresa continuara ganando adjudicaciones por 22,4 millones de soles.

El 12 de octubre del 2020, Ariel Valenzuela llamó por teléfono a Barturén para coordinar las reuniones con Albrecht, confirmándose la complicidad del excongresista y su exasesora:

Barturén: “Muchas cosas han pasado. La cosa va viento en popa, no te preocupes en ese sentido”.

Valenzuela: “Entonces, ¿para el jueves? La idea es reunirse con el presidente de la comisión (Víctor Albrecht)”.

Barturén: “Ya, ¡genial!”.

Valenzuela: “Yo estaba buscando reunirnos con el ministro y con el mismo presidente de la comisión (Víctor Albrecht), pero no se da. Solo con el presidente de la comisión, entonces”.

Todo estuvo perfectamente organizado.❖

Barturén era la gestora de la corrupción

“Angélica Barturén organizaba las reuniones, sacaba las citas con diferentes autoridades políticas y en los ministerios, promocionando la llegada de los alcaldes ayacuchanos. Era la gestora de los hechos (de corrupción)”, explicó a La República el fiscal anticorrupción Cruyff Martínez.

Según la autoridad, la clave ahora es identificar a los otros congresistas implicados en el esquema de corrupción, ya que en los mensajes por WhatsApp y en las comunicaciones telefónicas de Barturén se menciona a algunos legisladores, no solo de Fuerza Perú sino también de otros partidos. Por eso, Martínez pedirá el levantamiento del secreto de las comunicaciones de los investigados.

Comprobantes de depósitos a sus cuentas estaban en el WhatsApp de Angélica Barturén. Empresario Hugo Hinostroza cayó preso, pero siguió ganando contratos por 22 millones en Ayacucho este año.