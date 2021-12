Piden que Alejandro Aguinaga no dirija pesquisas de reuniones en Breña

En teoría, en caso el pleno del Congreso otorgue facultades a la Comisión de Fiscalización para investigar al presidente Pedro Castillo por sus reuniones extraoficiales en la casa de Breña, el encargado de esta indagación será el congresista de Fuerza Popular (FP) y presidente de esta comisión, Alejandro Aguinaga.

Para el exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado ahí comienza un problema, pues, desde su punto de vista, Aguinaga no garantiza de que las pesquisas sean objetivas.

Maldonado recordó que Aguinaga está procesado por las esterilizaciones forzadas y además está involucrado en el caso vacunagate. A eso se suma que el congresista fue uno de los que votó a favor de la admisión de la vacancia presidencial.

Por eso, el vocero alterno de Somos Perú, Wilmar Elera, quien también integra la Comisión de Fiscalización, recomienda que las investigaciones contra el mandatario estén en manos de otro parlamentario.

“Esa parte falta designar, debe haber otros congresistas. La idea es que el presidente atienda al Congreso”, manifestó Elera a La República.

Como se sabe, la propuesta de otorgar facultades investigadoras a Fiscalización nació de la propia comisión, pero fue formalizada recién esta semana por las bancadas de Alianza para el Progreso (APP) y Acción Popular (AP), que fueron determinantes para el rechazo de la admisión de la vacancia.

Castillo ante el Congreso

Según ha trascendido, el apoyo de APP y AP ante la amenaza de la vacancia fue bajo la condición de que el jefe del Estado brinde respuestas sobre lo sucedido en el inmueble de Breña y por qué asistió a este lugar la empresaria Karelim López.

El martes 7, APP presentó una moción, elaborada por su vocero Eduardo Salhuana, solicitando que Fiscalización conforme una comisión investigadora para este caso.

El documento resalta las versiones contradictorias en el Gobierno. El ministro de Defensa, Juan Carrasco, recordemos, había declarado que en las reuniones de Breña se abordaron temas de Estado. Sin embargo, en su mensaje presidencial Pedro Castillo alegó que fueron diálogos privados.

La moción de APP destaca la contradicción en estos discursos.

Lo primero que haría la Comisión de Fiscalización, luego de que le otorguen las facultades, es citar al presidente. Esto se puede dar pasada la quincena de este mes.

No obstante, Castillo deberá declarar ante el Ministerio Público el 14 de diciembre por el tema de los ascensos en las Fuerzas Armadas.

El penalista Carlos Caro recuerda que para esa diligencia el profesor cajamarquino fue convocado en calidad de testigo a brindar sus descargos. “Él no puede declinar a declarar a la Fiscalía de la Nación”, puntualizó.

Advierten que dignatario no podría esquivar comparecer ante la Fiscalía de la Nación. Foto: difusión

Maldonado considera que, si bien en el Parlamento se abrirá un proceso de indagación paralelo a lo que realice el Ministerio Público, los congresistas no deben interferir en el trabajo de los fiscales.

El exprocurador rememoró el ejemplo del caso Lava Jato, cuando la comisión investigadora de Rosa Bartra quería manejar información que también tenía el Equipo Especial. Al final nunca se supo qué aportó realmente el informe de Bartra.

Independiente de lo politizada que puede ser la pesquisa en la Comisión de Fiscalización, el presidente, como lo contaron los voceros de AP, Raúl Doroteo, y de Somos Perú, Wilmar Elera, se comprometió a esclarecer los hechos.

Eso implica no evadir las citaciones del Parlamento. Maldonado precisa que, si bien el presidente está en su derecho de no asistir o de guardar silencio, “sería una torpeza política” no hacerlo. “Sería inconsistente con los diálogos que ha tenido con los partidos políticos”, agregó.

Las bancadas esperan que esta vez Castillo no se refugie en el silencio.

Reacciones

Antonio Maldonado, exprocurador

“La Comisión de Fiscalización está dirigida por una persona que carece de capacidad, quien fue médico de Alberto Fujimori y que además estuvo en el esquema de vacunación falsa”.

Carlos Caro, abogado penalista

“Se necesita información más precisa sobre el posible grado de participación del presidente. Tendría que establecerse que tuvo una reunión ilegal. Reunirse fuera de Palacio es una infracción administrativa”.