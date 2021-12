Hildebrandt: “Si Castillo no ha aprendido la lección, lo que nos espera es seguir viendo humear la pradera”

El periodista César Hildebrandt señaló que el presidente Pedro Castillo debe aprender a no volver a cometer los errores que lo han llevado al borde del inicio de una nueva crisis política y su posible destitución del cargo, debido a sus vínculos con personas presuntamente corruptas, al igual que sus supuestas reuniones lobistas.

“ Pero si Castillo no ha aprendido la lección, lo que nos espera es seguir viendo humear la pradera , vivir en la víspera, dudar ante una luz ámbar que no cambia (...). Castillo tiene que entender que su triunfo electoral no le permite refundar el país . Lo que ese éxito sí le demanda es hacer un Gobierno de izquierda cuyo propósito general sea humanizar el capitalismo, angostar las brechas de la peor desigualdad”, publicó en Hildebrandt en sus trece.

Cuestionó que el mandatario se haya visto inmerso en varios señalamientos que ha tardado en aclarar y deslindar, pues esto generó el escenario indicado para que la oposición política y los medios de comunicación que no gustan de él conspiren su caída incluso promocionando audios que no llegaron muy lejos.

“Nada de eso sería posible, en suma, si tuviéramos a un presidente impecable y más allá de toda sospecha. Pero tenemos a un presidente de dudosa reputación y a un entorno ancestral que quiere implantar aquí el socialismo que hizo de Cuba una utopía carcelaria y de Venezuela un fracaso con olor a gasolina. Frente a un presidente así de complicado, está la maquinaria mediática de la prensa concentrada y el violentismo de la ultra derecha”, señaló.

Hildebrandt aconseja a Castillo apartarse de Acuña y Cerrón

En otro momento, César Hildebrandt recordó que este intento fallido de vacancia fue frenado por los votos de la bancada de Perú Libre y Alianza para el Progreso, luego de que sus respectivos líderes, Vladimir Cerrón y César Acuña, respectivamente, se reunieran con el mandatario en el marco de encuentros con representantes políticos al que citó en Palacio.

“El drama es que hay dos personas que hoy pueden pasarle a Castillo la factura de su salvación congresal. La primera es César Acuña, el caudillo de un partido primitivo que no propone nada. La segunda el Vladimir Cerrón que inventó a Castillo como candidato y que está seguro de que el presidente es parte del mobiliario del partido”, acotó.