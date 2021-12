AAR: “El Congreso y el Gobierno están destruyendo al Perú”

Augusto Álvarez Rodrich aseguró que entre el Congreso de la República y el jefe de Estado, Pedro Castillo, están destruyendo el Perú, tras la noticia de que la Comisión de Educación discutirá hoy, 10 de diciembre, dos proyectos de ley que golpearía la reforma universitaria.

Las iniciativas impulsadas por el legislador de Renovación Popular y presidente de la comisión, Esdras Medina, pretenden dar una segunda oportunidad a las universidades no licenciadas y convertir a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) en una figura similar a la extinta Asociación Nacional de Rectores (ANR).

“Están buscando destruir a la Sunedu, están buscando tirarse a bajo la reforma universitaria”, dijo.

El periodista señaló que hay intereses particulares dentro del Legislativo. Por ejemplo, José Luna Gálvez, congresista y líder de Podemos Perú, quien no logró el licenciamiento de Telesup.

No obstante, la educación superior no sería la única bajo ataque. Rodrich recordó que hace algunas semanas el titular del Minedu, Carlos Gallardo, cuestionó la evaluación docente y alegó que los maestros deberían ser nombrados por sus años de servicio y no por un examen, al cual calificó como un “viacrucis”.

“¿El ministro Gallardo ha dicho algo por la defensa de la Sunedu? Absolutamente nada”, acotó.

Por otro lado, el periodista de LR+ advirtió que la inacción del Gobierno se ve reflejada en las proyecciones del crecimiento económico del 2022.

Según un informe de Apoyo y Consultoría, la brecha salarial entre hombres y mujeres se ha ampliado enormemente desde el 2019. Sin embargo, hasta el momento el Gobierno no ha mostrado ninguna política para revertir este conflicto.

“El Congreso y el Gobierno están destruyendo al Perú y la única manera de salvarlo es con iniciativas ciudadanas”, concluyó.