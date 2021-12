Arequipa: audio de alcalde Omar Candia y transportista revelaría arreglos en campaña electoral

Recientemente, se conocieron audios protagonizados por el alcalde provincial de Arequipa, Omar Candia, y transportistas del distrito de Uchumayo, los cuales habrían sido grabados en el año 2018, en plena campaña por las elecciones regionales y municipales.

En una parte de los audios, se escucha cómo Omar Candia, entonces candidato a la municipalidad provincial de Arequipa, ofrece hacer cambios en el proyecto del Sistema Integrado de Transportes (SIT) a cambio del apoyo de los transportistas informales.

Los audios fueron presentados este viernes por el colectivo Fedetra y su dirigente Víctor Mendoza, que agrupa a otros transportistas informales, contrarios a la implementación del SIT. Las grabaciones fueron realizadas cuando Candia aun era alcalde del distrito de Alto Selva Alegre.

Audios

Conversación 1

Transportista: Su partido, el arbolito, ahorita está en la municipalidad el señor Zegarra.

Candia: Ahora está la señora Lili Pauca.

Transportista: Igual. Quisiéramos que... seguimos con ese problema, los inspectores. Quisiéramos tal vez que nos pongan una manito más liviana.

(…)

Candia: Percy, yo voy hablar con Lili, es más, con uno de ustedes puedo ir para que Lili se comprometa a no molestarlos, eso sí puedo hacer…

---

Conversación 2

Transportista: Si anteriormente no se ha podido (ingresar al SIT), me parece que ahora será un poquito más difícil, porque los consorcios, ya hay una licitación (…)

Candia: Mire a ver. No solo soy alcalde, también soy abogado. En Yura hay varias empresas como ustedes, en el Cono Norte. Yo soy padrino de ellos, además. Y hay esta empresa Las Águilas, y ellos dicen: ‘doctor, estamos a favor del SIT, no nos vamos a oponer porque es un proceso inminente (…) Pero nosotros no vamos a hacer esa ruta, podemos hacer una subalimentación. Están las vías troncales, las alimentadoras y podemos generar una subalimentación. Y las podemos incorporar dentro del plan. ¿Qué tenemos qué hacer?, maquillar la ruta, hacer una que otra pequeña variación, y genera un reconocimiento. Me dejo entender. Siempre hay salidas.

----

Conversación 3

Transportista: (…) Y ahora de nosotros hacia usted, ¿Qué es lo que espera de nosotros?

Candia: Cariño y amor (ininteligible); en términos prácticos, yo quiero su apoyo (…) Me han dicho de todo (en la campaña), me han sacado audios, me han grabado, pero igual sigo arriba y creo que la tendencia es esa. Estamos trabajando con Hardin de la mano y es mejor tener un amigo como autoridad que tener un desconocido.