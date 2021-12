RMP: “Quien realmente le arregló el problema al presidente fue César Acuña”

El último martes, el Congreso de la República archivó, por mayoría, la moción de vacancia contra Pedro Castillo presentada por Patricia Chirinos. Como se esperaba, Fuerza Popular (24), Avanza País (10) y Renovación Popular (9) votaron a favor de la iniciativa. Rosa María Palacios indicó que la ronda de conversaciones entre los líderes políticos y el jefe de Estado dio algunos frutos.

La conductora de LR+ señaló que Castillo Terrones debe estar muy agradecido con Vladimir Cerrón, quien se opuso determinantemente a la admisión a trámite de la moción de vacancia. Sin embargo, RMP aclaró que esto no sería gratis, ya que habría solicitado al profesor cajamarquino volver al Ideario y Programa.

“Quien realmente le arregló el problema al señor presidente fue César Acuña. Sin embargo, ha salido a disparar inmediatamente y a decir que él con el Gobierno no tiene nada que ver, que los que tienen que ver son Somos Perú, Podemos, el Partido Morado”, dijo.

PUEDES VER: Karelim López habría borrado la memoria de su celular antes de entregarlo

“Seremos los verdaderos defensores del pueblo peruano. No vamos a negociar con nadie, no estamos empeñados con nadie para tener la autoridad moral de fiscalizar por eso nada de alianzas con el Gobierno”, dijo el líder de Alianza para el Progreso.

Palacios señaló que César Acuña no estaría contento con la decisión que tomó. Agregó que el político sabía que no era el momento para vacar a Pedro Castillo, pero, a su vez, no puede lidiar con las acusaciones de co-gobierno.

Ante las insinuaciones del empresario, Susel Paredes, congresista del Partido Morado, negó cualquier tipo de alianza con el Ejecutivo y solicitó una rectificación.

En la misma línea, Podemos Perú rechazó las expresiones de Acuña. José Luna Gálvez recalcó que su bancada votó en abstención, mientras que APP lo hizo en contra.

Tras la negación a la admisión a trámite de la moción de vacancia, Castillo Terrones agradeció al Congreso de la República por anteponer al país sobre sus intereses. “Hermanos demos fin a las crisis políticas y trabajemos para lograr un Perú justo y solidario”, escribió en Twitter.

Palacios acotó que el mandatario debería ver esto como una nueva oportunidad y no como una victoria de su Gobierno.

“Si Pedro Castillo cree que se puso fin a la crisis política, no entendió nada el día martes (...) No llegaron a la meta, pero sí midieron sus fuerzas. No les interesa la corrupción, les interesa vacar al presidente”, comentó la abogada.

La letrada recaló que no existe una figura de interpelación en contra del presidente de la República, por lo que Mirtha Vásquez debería ser convocada ante el Congreso para resolver las interrogantes en torno a las visitas extraoficiales en Breña, como lo sustenta la Constitución.

“No es una victoria de Pedro Castillo, es una tregua y se la está dando Acuña, Acción Popular, Podemos, Somos Perú y el Partido Morado”, detalló.