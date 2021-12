Lo que Pedro Castillo debe hacer para evitar otro intento de vacarlo

Hay una demanda de cambio y eso tiene que estar en la agenda

Juan de la Puente, periodista, abogado y politólogo.

La primera obligación del Gobierno es ser eficaz y para eso debe tener ministros buenos, dejando de lado a los que no tienen eficiencia, como Transportes y Educación. Hay una demanda de cambio y eso tiene que estar en la agenda del presidente Castillo.

El Gobierno se ha quedado en el discurso. El jefe del Estado sigue lanzando consignas que no tienen asidero, con personajes de izquierda que no son un factor de cambio o generan buenas expectativas. Salvo en algunos sectores como Economía, Midis, la Mujer y Cultura.

Quizás esto implica tomar en cuenta los 76 votos contra la vacancia. No sería mala idea que se convoque a gente del centro y con sectores de izquierda puedan permitir un gobierno más estable. Tiene que construir una relación que le permita consolidar y terminar su gestión.

La votación en el Congreso es un mensaje a los vacadores y al presidente, quien tiene la obligación de alejarse de su entorno ligado a irregularidades y escándalos.

En algunos ministerios no hay denuncias de corrupción, pero no proyectan innovaciones. Hay una línea de continuidad respecto al pasado. Con la pandemia se demandan acciones eficaces, rápidas para la reactivación, lucha contra la pandemia y retorno a clases presenciales. No hay que descubrir la pólvora, la misma realidad pide una demanda de cambio.

Ahora, el problema más importante es la demanda de una élite vacadora. Han dicho que no van a dejar el intento de vacar al presidente. La opinión pública es muy comprensiva con el Gobierno, pero hay un sector extremo y radical que no lo es.

Hay ultraderechistas a los que no les interesa la inestabilidad, solo quieren producir cambios y desalojar al Gobierno a costa de la gobernabilidad y de los indicadores. Han dicho que perdieron la batalla y no la guerra, con personajes como De Soto, que ha detonado una campaña internacional, algo que es irresponsable.❖

Presidente Castillo debe buscar gente capacitada y sin antecedentes

Fernando Cuadros, economista, exviceministro de Trabajo.

En la agenda, es clave fortalecer el gabinete con personal técnico calificado, ministros especialistas en sus carteras, pues eso contribuye a dar mayor confianza a los agentes económicos internos y externos. Hemos visto efectos negativos con las malas designaciones del Ejecutivo. El nombramiento de personal técnico calificado ayuda a disminuir la inestabilidad y detener la tendencia alcista del tipo de cambio, que genera inflación y encarece las deudas. Hay ministerios que se han fortalecido como Economía, Justicia y la PCM, pero es importante que se siga buscando ministros de calidad. Dentro del enfoque de izquierda, el presidente Castillo debe buscar gente capacitada y sin antecedentes negativos.

Un tema importante es la generación de empleo formal y ahí es vital el Ministerio de Trabajo, que carece de equipo para llevar a cabo una reforma integral, con una nueva Ley de Trabajo que permita empleo de calidad, una reforma laboral y previsional.

Es preciso incentivar la inversión privada y para ello se debe controlar la pandemia, se ha avanzado con la vacuna y eso va a contribuir a abrir la economía en pleno para generar mayor inversión, empleo formal y de calidad.

Hay un sector del Legislativo que genera inestabilidad económica promoviendo la vacancia, ante ello el Gobierno debe acercarse a las bancadas que no tienen una posición extrema y podrían colaborar con el Ejecutivo para plasmar las propuestas del Gobierno.

Generar alianzas con grupos parlamentarias que no están muy alejados del Gobierno, lo que se ha visto en la votación contra la vacancia. Eso va a ayudar a que se calme el ruido político y por ende dará confianza a los inversionistas. Eso se vio en la aprobación de la Ley de Presupuesto, se llegaron a acuerdos y se calmaron las bancadas. Ese tipo de objetivos en común se pueden lograr sin perder las líneas de gobierno y eso le va a dar sostenibilidad.❖

Se requiere estrategia para salida permanente de la pobreza

Paola Bustamante, exministra del Midis, directora Videnza

El Gobierno debe trazar una primera línea vinculada a un sistema de protección social. Hay que poner énfasis en contar con asistencia alimentaria de manera sostenible. El Gobierno entrega canastas a las familias en situación de hambre, pero eso no soluciona el problema. Debe haber una asistencia alimentaria a través de comedores populares, fortalecerlos y trabajar también con las ollas comunes, que se formalicen, se conviertan en comedores populares, estar registrados para que reciban asignaciones presupuestales.

Lo segundo es el fortalecimiento de los programas sociales que llegan a las personas que más lo necesitan y tener una línea de generación de empleo, pues con ello se puede reducir la pobreza. Las mujeres muchas veces son cabezas de hogar y se tienen que garantizar sistemas de cuidados para los niños, mayores y personas con discapacidad.

En cuanto a la vulnerabilidad, el 35,5% de la población está en riesgo de caer en la pobreza. Se requiere una estrategia de salida permanente de la pobreza. Hay hogares que salen de la pobreza, pero se debe garantizar que no vuelvan a caer en ella.

Hay otro bloque vinculado a servicios básicos. No es suficiente darles un bono si no tienen agua ni conectividad. El tema de internet es algo en lo que el Gobierno tiene que poner mayor atención. Los gobiernos han avanzado muy poco en la cobertura.

Es importante un liderazgo del presidente y también del Ministerio de Desarrollo, que debe trabajar con otras carteras para cerrar las brechas donde se requiere.

El Gobierno tiene que decir cómo va a asegurar que los niños menores de 5 años logren su desarrollo integral. A raíz de la pandemia, los controles de crecimiento y desarrollo han caído de manera importante, por lo que crecen las posibilidades de que se incremente la desnutrición y anemia.❖

Debe allanarse a las investigaciones y no apelar a la protección

Iván Montoya, exprocurador anticorrupción.

Todo despacho, toda atención se da en Palacio de Gobierno con los portales de transparencia y registros abiertos. El presidente tiene que haber designado como nuevo secretario de Palacio a una persona íntegra, sin cuestionamientos. Eso es prioritario en la agenda.

Además, informar a la población con algún nivel de detalles con quiénes despachó en el domicilio en Breña y qué temas se abordaron. Asimismo, precisar que no se trataron temas vinculados a entendimientos con proveedores y contratistas del Estado. El mensaje tiene que ser claro, en el sentido de que no se repetirá.

Debe fortalecer más a la primera ministra, empoderarla, pues tiene reacciones más rápidas que él para sacar a los funcionarios cuestionados. La premier toma una posición firme y el presidente no la toma en cuenta, eso le ha generado mucho daño.

Urge un cronograma con un nuevo plan de lucha contra la corrupción, enfatizando la necesidad de integridad y transparencia. El presidente Castillo debe allanarse a todas las investigaciones y no apelar a ningún tipo de protección. Si la Fiscalía lo cita debe fijar fecha y hora para su declaración.

Tiene que dejar la idea de que el Gobierno es de gente adscrita a su confianza, tiene que haber gente que tenga empatía con él, pero primero están condiciones como la probidad y la competencia.

Debe hacer un corte radical con personajes que le hacen daño por su desprestigio y dejar de concebir actividades que tienen que ver con sus familiares y partidarios. Es una de las últimas oportunidades que tiene y a partir de ahí radicalizar su estrategia en favor de la población.

La transparencia le exige rendir cuentas, dar conferencias a la prensa en vivo y aceptar repreguntas para que aclare las dudas e informe los cambios que está realizando. El mutismo lo ha perjudicado, eso es evidente.❖