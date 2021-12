Luis Valdez a Chiabra: “Militantes de APP estamos en el deber de cumplir acuerdos del partido”

El excongresista de Alianza para el Progreso, Luis Valdez, envió un mensaje vía Twitter al actual parlamentario por APP, Roberto Chiabra, luego de que este último mostrara su malestar por las declaraciones de César Acuña al señalar que si fuese un militante del partido lo habría expulsado por votar a favor de la admisión de la moción de vacancia presidencial.

“Los militantes de APP estamos en el deber de cumplir los acuerdos del partido, el no hacerlo constituye indisciplina, en consecuencia, falta grave lo cual no está permitido en ninguna institución como usted bien conoce. Respetos guardan respetos” , escribió en su cuenta de Twitter.

Más temprano, Roberto Chiabra se mostró incómodo por las últimas declaraciones del líder de APP: “Solo voy a decir que respetos guardan respetos. (…) Bueno, si dice públicamente que si fuésemos militantes nos habría expulsado, ¿Cuál es el mensaje? Yo creo que respetos guardan respetos y se tendría que conversar. Hay que estar tranquilo, tengo la libertad de opinar, toda la libertad de votar y nadie me ha dicho que tengo que votar de una u otra manera”, declaró a Exitosa.

Acuña se refiere a votación diferente de Chiabra y Echaíz

El último miércoles, el líder de Alianza para el Progreso señaló que si los legisladores de su bancada, Roberto Chiabra y Gladys Echaíz pertenecieran a su partido, los habría expulsado por no acatar el acuerdo de no apoyar la moción de vacancia presidencial formulada contra Pedro Castillo. Ambos fueron los únicos de APP en apoyar la iniciativa, la cual finalmente no alcanzó los 52 votos necesarios.