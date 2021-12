Luque tras admisión de investigación a Cordero: “No es posible que a la víctima se le intente responsabilizar”

La congresista de Juntos por el Perú y miembro de la comisión de Ética Parlamentaria, Ruth Luque, comentó que si bien está satisfecha de que los integrantes del grupo parlamentario de trabajo en mención hayan reconsiderado su voto para admitir el inicio de la investigación en contra de Luis Cordero (Fuerza Popular) por la denuncia de agresión a su expareja, lamentó que algunos intenten responsabilizar a la víctima por lo ocurrido.

“Me preocupa muchas de las declaraciones que se han vertido en esta conversación, me llama mucho la atención que se intente exigir pruebas a la víctima e incluso intentar deslizarse que yo he debido aportar pruebas y eso me parece una posición que no concuerdo porque no es posible que a la víctima se le intente responsabilizar ”, dijo en declaración a Exitosa.

Además, mencionó que la Comisión de Ética debe tomar en cuenta los videos que han sido difundidos en el reportaje, lo cual evidencian un “sucesión de actos de violencia que permanecen en el tiempo”, por lo que la víctima manifiesta temor hacia el agresor “que en este caso ostenta un cargo de poder” .

Luque también indicó que se había tratado de justificar el archivo de la investigación contra el congresista del partido naranja alegando que había sido un acto cometido antes de su periodo de gestión, y que el reglamento señala que se debe juzgar lo actuado dentro del ejercicio de las funciones.

“Mucho se intenta señalar que este es un hecho del pasado, que no corresponde y repetir el tema de la legalidad, no es así. Aquí el propio reglamento de Ética nosotros hemos incorporado que los congresistas garanticen una vida libre de violencia y garantizar ello significa entenderlo en su real envergadura y en este caso en particular no se trata de un hecho de violencia aislado, sino se trata de un hecho que ha continuado en el tiempo ”, manifestó.

Ética admite investigar a Cordero por agresión a su expareja

La Comisión de Ética retrocedió en su pedido de blindar al congresista de Fuerza Popular Luis Cordero Jon Tay por agresión física y acoso a su expareja, tras las críticas recibidas el último lunes 6 de diciembre.

De esta manera, recién este jueves 9 decidieron iniciar una investigación contra el parlamentario fujimorista por el presunto delito de maltrato familiar suscitado en el año 2014. La votación fue por unanimidad con 16 votos a favor.