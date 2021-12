Excongresista Gustavo Rondón: “Yo no he recibido nada de PrestaPerú”

El excongresista Gustavo Rondón ayer ofreció una conferencia de prensa para deslindar las responsabilidades que le imputa el Ministerio Público. Sostiene que los presuntos pagos de PrestaPerú, se habrían hecho a la empresa radial de su hermano por concepto de publicidad, pero que él no tiene relación. Estas son parte de la respuestas que ofreció a diferentes medios de comunicación:

¿Cómo lo involucran en la investigación?

Creo que es por la relación que se dieron en pagos de publicidad a una empresa de mi hermano. Pero son muchas empresas las que contratan medios publicitarios. Entonces ellos dicen que eso va a su hermano, cuando no tengo nada que ver en eso (…) eso ha sido facturado, puede corroborarse.

¿Entonces Ud. recibió por publicidad?

Yo no, no puedes decir esa palabra. Yo no he recibido absolutamente ninguna dádiva (...) Yo estoy en la investigación porque he sido mencionado por alguien.

¿Estaba a favor o en contra de la fiscalización de la SBS?

(…) La verdad que no podría decir y precisar. Habría que buscar. No recuerdo porque no es un proyecto mío.

¿Cómo no recuerda su posición ante la SBS?

La verdad es que más me manejo en el rubro de salud. Parece que este proyecto no pasó (al pleno)

¿Tiene relación con funcionarios de PrestaPerú?

Puedo decir que fui invitado como congresista de Arequipa porque ellos lanzaban PrestaPerú a nivel nacional y era una empresa arequipeña que daba un salto a nivel nacional. Pero no hay mayor relación. Nunca he pertenecido a la cooperativa (...) Creo que hubo cierto apresuramiento de la Fiscalía. En el allanamiento el Ministerio Público no se han llevado absolamente nada.