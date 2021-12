César Acuña sobre Chiabra y Echaíz: “Si fueran del partido, mañana los expulso”

El líder y fundador de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, indicó que, si los congresistas Roberto Chiabra y Gladys Echaíz fueran militantes de su partido, los habría expulsado, por no acatar el acuerdo de bancada, el cual consistía en votar en contra de la admisión a debate de la moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo.

“En cuanto al general Chiabra y a la señora Echaíz, a quien le tengo mucho respeto, son personas independientes. No son del partido. Tienen y tendrán la libertad de actuar, no los vamos a presionar. Si ellos creen en la vacancia, ese es su pensamiento. Ellos sabrán por qué lo dicen”, expresó Acuña el último miércoles 8 de diciembre durante un evento partidario.

“Si fueran del partido, mañana los expulso. Pero no son del partido, así de simple. Entonces, ellos son invitados. El día que se animen a votar con APP, primero, que se inscriban. Y si quieren votar como están votando hasta ahora, los respetamos, no nos vamos a molestar. Tienen derecho a actuar como su pensamiento lo dice”, agregó.

El excandidato presidencial también dijo que no van a cogobernar con el mandatario Pedro Castillo y que no necesita un ministerio, ya que tiene trabajo, pero sí precisó que le interesa el país y que van a fiscalizar.

Un día después, el legislador Roberto Chiabra respondió y se mostró incómodo por las declaraciones del líder de APP: “Solo voy a decir que respetos guardan respetos. (…) Bueno, si dice públicamente que si fuésemos militantes nos habría expulsado, ¿cuál es el mensaje?”, manifestó el congresista en diálogo con Exitosa.

“Yo creo que respetos guardan respetos y se tendría que conversar. Hay que estar tranquilo, tengo la libertad de opinar, toda la libertad de votar, y nadie me ha dicho que tengo que votar de una u otra manera”, prolongó.

La respuesta desde APP no se hizo esperar y llegó con el secretario general de dicho partido, Luis Valdez: “Los militantes de APP estamos en el deber de cumplir los acuerdos del partido. El no hacerlo constituye indisciplina, en consecuencia, falta grave, lo cual no está permitido en ninguna institución, como usted bien conoce. Respetos guardan respetos”, señaló el también exparlamentario.