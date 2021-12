Podemos, Somos Perú y Partido Morado niegan alianza con el Gobierno tras insinuación de Acuña

Los partidos políticos Podemos Perú, Somos Perú y el Partido Morado negaron que hayan hecho algún arreglo con el presidente Pedro Castillo, como lo insinuó el líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, tras haberse rechazado la admisión del debate de la moción de la vacancia ante el Pleno, un día después de que el jefe de Estado se reúna a dialogar con los líderes de las agrupaciones políticas.

De esta manera, el líder de Podemos y congresista de la misma bancada, José Luna, señaló que las expresiones del excandidato a la presidencia no tienen fundamento y solo causan más inestabilidad . Además, recordó que la bancada se abstuvo en la votación para admitir a debate la moción de vacancia al presidente de la República, Pedro Castillo.

“Lamento las desafortunadas declaraciones de mi amigo y líder de Alianza para el Progreso, César Acuña Peralta, sus expresiones carecen de fundamento y solo acrecientan la crisis política y la inestabilidad en el país”, publicó en un comunicado.

A su turno, Somos Perú también rechazó las afirmaciones del líder apepista, pues reiteraron que votaron en bloque contra la admisión de la medida para “terminar con el ruido político” .

“No existe alianza con el partido de Gobierno; el voto en bloque de SP responde a la necesidad de acabar con el ruido político. No es un cheque en blanco para el Ejecutivo. Los peruanos exigimos transparencia, pero también soluciones para acabar con esta crisis“, anunciaron en su cuenta de Twitter.

El Partido Morado hizo lo propio mediante un documento difundido en su red social, y sustentó que César Acuña no tenía pruebas que fundamenten tal acusación, que también fue rechazada por la agrupación política en mención.

“ En ningún momento se ha planteado un acuerdo político o participación del Partido Morado en el Gobierno . Tenemos una posición independiente y democrática de respeto al orden constitucional. Rechazamos las afirmaciones e insinuaciones de personas irresponsables, quienes, sin prueba alguna, plantean que existe una alianza política con el Gobierno“, señalaron.

¿Qué dijo César Acuña?

Durante una conferencia de prensa en el local de Jesús María de APP, César Acuña dijo que él no participaba en “repartijas” del Gobierno, por lo que habían solicitado que se cree una comisión en el Congreso para investigar lo ocurrido en Breña . Asimismo, indicó que otros partidos políticos habían tranzado con el presidente.

“Que se reparta la torta con otros. Ya he visto que Somos Perú se alió con el Gobierno, ya he visto que Podemos Perú se alió con el Gobierno, ya he visto que el Partido Morado se alió con el Gobierno. Ese es su problema. Nosotros no lo vamos a permitir, lo vamos a fiscalizar”, sostuvo.