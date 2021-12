Carlos Gallardo ante eventual moción de censura: No me aferro al cargo

Tras su participación en la sesión de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción de este jueves, el ministro de Educación, Carlos Gallardo, se refirió a la eventual moción de censura en su contra, la cual puede ser presentada luego de haber sido interpelado por el pleno del Congreso por las presuntas irregularidades en la prueba única de Nombramiento Docente 2021.

“No he podido vaticinar cuál va a ser el desenlace. Eso está en el espacio de los congresistas; yo no tengo ninguna determinación al respecto, simplemente estoy a la espera del acuerdo al cual lleguen los congresistas. En absoluto (no me aferro al cargo), lo he manifestado en más de una oportunidad”, declaró Gallardo.

Durante la sesión plenaria del último martes, el titular del Minedu mostró su disposición para que se apliquen sanciones en caso de que se encuentren irregularidades en el referido examen.

“Si los resultados identifican irregularidades y responsables, plantearemos las sanciones correspondientes. No transaremos con la corrupción”, sostuvo Gallardo. No obstante, comentó que “hasta ahora no hay pruebas concluyentes de filtración”. Es un presunto hecho materia de investigación”, adicionó.

En esa misma línea, el ministro de Educación aseveró que si se comprueba que la filtración de la Prueba Única Nacional de Evaluación Docente 2021 fue “generalizada” y que “un número significativo” de maestros accedieron a ella antes de su aplicación, el proceso sería anulado.

“¿Cómo podríamos considerar legal y legítimo continuar con el proceso? El proceso evaluativo sería turbio y tendría que ser forzosamente invalidado”, dijo ante la representación nacional.

INEI respondió al ministro Carlos Gallardo

A través de un comunicado, el Instituto Nacional de Estadística e Informática le respondió al ministro Carlos Gallardo luego de que el titular del Minedu aseguró ante el Parlamento que el INEI estuvo a cargo del Nombramiento Docente 2021.