Zamir Villaverde sobre Pedro Castillo: “Lo conocí cuando él era candidato”

Zamir Villaverde García, el cuestionado empresario que visitó Palacio de Gobierno en cuatro oportunidades y que presuntamente alquiló sus vehículos al sobrino del presidente Pedro Castillo, negó tener vínculos de amistad con el mandatario. Al respecto, aseveró que llegó a conocer al jefe de Estado cuando era candidato en una visita que realizó a la Casa del Maestro, centro de campaña de Perú Libre.

“Lo conocí (a Pedro Castillo) en (la avenida) Paseo Colón (cercado de Lima), en la Casa del Maestro, cuando él era candidato. Fue la única oportunidad (que tuve) de poder conocerlo”, afirmó Villaverde en entrevista a RPP.

Cuando le preguntaron por el motivo de su encuentro con el entonces candidato Castillo, respondió que se acercó al local de campaña para conocer el plan de gobierno de Perú Libre en materia económica, pues creía que, en un eventual gobierno, se iban a generar expropiaciones.

“Yo me acerco a Pedro Castillo para conocer cuál era la política económica del plan de gobierno. Yo tenía miedo de que me expropiaran mis propiedades”, dijo.

Bruno Pacheco, el emisario

Sobre las visitas que realizó a Palacio de Gobierno, Villaverde García manifestó que se reunió en cuatro oportunidades, entre agosto y octubre, con el ex secretario general del Despacho Presidencial Bruno Pacheco para expresarle sus sugerencias en temas de reactivación económica, porque, según el empresario, afectaba a sus empresas. No obstante, aclaró que en dichos encuentros no se reunió con Pedro Castillo.

“Fueron cuatro visitas, en tres días, para visitar a Bruno Pacheco con la finalidad de explicarle como empresario (…) que se acepte la inversión privada, que se reactiva la minería (…). ¿Por qué? Porque todas mis empresas trabajan con el sector privado. Entonces, la finalidad fue entrevistarme con Pacheco con la finalidad de transmitirle este mensaje para que puedan considerar en sus políticas de gobierno al sector empresarial, que es el sector que yo represento”, justificó.

Del mismo modo, negó tener alguna amistad con Pacheco, a pesar de que fue el apoderado de Vigarza en el tiempo que el exfuncionario trabajaba allí. Al respecto, sostuvo que lo conoció en el local de campaña de Perú Libre. En ese sentido, alegó que él no fue quien recomendó a Bruno Pacheco a la Secretaría de Palacio.

“La empresa en donde Bruno Pacheco trabajó era de mis padres. Yo era el apoderado hasta el 2019, pero era para apoyar a mis padres, quienes eran los dueños de la empresa. Yo lo conocía a Bruno Pacheco, pero lo conocí más en el local de campaña. Me parece que él tenía el cargo de jefe de campaña (…). Yo no le propuse al presidente porque solo lo vi una vez en la Casa del Maestro como candidato. Pacheco lo conoce desde el gremio magisterial”, puntualizó.

“A Fray Vásquez le he alquilado mis vehículos”, afirmó Villaverde

En otro momento de la entrevista, Zamir Villaverde indicó que la única relación que tiene con Fray Vásquez, el sobrino del presidente Pedro Castillo, es contractual. Señaló que a través de su empresa Mazavig SAC le alquiló vehículos hasta en cuatro oportunidades.

”Esa es la única relación que hay con el señor Fray. Yo no le he prestado. Yo le he alquilado un vehículo al señor Vásquez”, aseveró el empresario.

Cuando se le consultó si tenía algún registro del alquiler, declaró que fue un acuerdo de palabras y el pago por el servicio no fue bancarizado.

“Yo no tengo una relación de amistad con Fray. Solo me he reunido para alquilarle el vehículo. El monto que se ha pagado ha sido 200 soles por el alquiler del vehículo. Son montos que no han sido bancarizados”, informó.

Por otro lado, comentó que conoció a Fray Vásquez en la visita que realizó a la Casa del Maestro. Agregó que luego del encuentro volvió a reunirse con él en cuatro oportunidades.