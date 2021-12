¿Quién fue Susana Higuchi, la exesposa de Alberto Fujimori?

“Ya narré la vez pasada lo de las comidas envenenadas, una me produjo una úlcera. También me daba medicamentos y los hice examinar y eran adulterados”.

“Con violencia me llevaron a un sótano – en el Cuartel General del Ejército – donde no se podía percibir un ápice de luz... una tortura hasta que caí desmayada, cuando me desperté no sabía donde estaba”.