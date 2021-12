Somos Perú a César Acuña: “No existe alianza con el Gobierno”

El partido Somos Perú, a través de un comunicado publicado en sus redes sociales, rechazó las declaraciones formuladas por el líder de Alianza para el Progreso, César Acuña, quien insinuó que esta agrupación política, junto con Podemos Perú y el Partido Morado, se habría aliado con el presidente Pedro Castillo tras la reunión que sostuvieron en Palacio, el último viernes 3 de diciembre. En ese sentido, expresó que “no existe alianza con el Gobierno”.

“No existe alianza con el partido de Gobierno, el voto en bloque de SP responde a la necesidad de acabar con el ruido político. No es un cheque en blanco para el Ejecutivo. Los peruanos exigimos transparencia pero también soluciones para acabar con esta crisis ”, anunciaron en su cuenta de Twitter.

Al respecto, el partido manifestó que su agenda, que fue propuesta en el encuentro con el mandatario, exhortaba al Ejecutivo el respeto a la independencia del sistema judicial para que pueda investigar con libertad las acusaciones contra el presidente Pedro Castillo, quien presuntamente se habría reunido con funcionarios y proveedores en la residencia de Breña, así como los procesos contra dirigentes de Perú Libre.

De la misma forma, en la misiva explicaron que exigían la aplicación de mayores filtros en los procesos de ascensos de las instituciones armadas y del orden, como también la promoción de la inversión privada para “mover la economía”.

“El voto en bloque de Somos Perú responde a la necesidad de dar tranquilidad al País (sic) por el continuo ruido político que se vive. No es una Alianza (sic) ni un cheque en blanco para el Ejecutivo. Lamentamos las versiones brindadas hoy por el señor César Acuña Peralta en momentos que el país necesita la madurez política de todos los autores y no de caudillo ”, señalaron.

Cesar Acuña: Somos Perú, Partido Morado y Podemos Perú se aliaron con el Gobierno

El líder del partido Alianza para el Progreso, César Acuña, aseguró que los agrupaciones políticas Somos Perú, Podemos Perú y Partido Morado son aliados de la actual gestión de Castillo Terrones. Esto, durante una conferencia de prensa en el local de Jesús María de APP, donde el excandidato presidencial afirmó que las tres organizaciones “se reparten la torta”.

