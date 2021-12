Podemos Perú rechaza alianza con el Gobierno: Expresiones de César Acuña carecen de fundamento

José Luna, congresista de la bancada de Podemos Perú rechazó las declaraciones del líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, quien señaló que los partidos políticos Somos Perú, el Partido Morado y Podemos Perú son aliados del Gobierno de Pedro Castillo. Luna Gálvez indicó que las expresiones del excandidato presidencia no tienen fundamento y solo generan inestabilidad.

“ Lamento las desafortunadas declaraciones de mi amigo y líder de Alianza para el Progreso, César Acuña Peralta, sus expresiones carecen de fundamento y solo acrecientan la crisis política y la inestabilidad en el país”, manifestó a través de un comunicado.

Asimismo, recordó que la mayoría de la bancada de Podemos Perú se abstuvo en la votación para admitir a debate la moción de vacancia al presidente de la República, Pedro Castillo, la cual se vio el último martes 7 de diciembre en el Pleno del Congreso de la República.

“Reafirmo mi compromiso por la irrestricta defensa de la democracia, la protección de la economía social de mercado y la lucha frontal contra la corrupción generada por algunos funcionarios y grupos de poder. Seguiremos trabajando en la agenda social, sin ideologías absurdas de derecha o izquierda, por un Perú más digno y con igualdad de oportunidades para todos ”, agregó en el pronunciamiento.

Comunicado de Podemos Perú. Foto: Podemos Perú

Acuña acusa a partidos de aliarse con el Gobierno

Este miércoles 8 de diciembre, César Acuña manifestó que “no va a negociar con nadie” y descartó que exista un “cogobierno” de la organización Alianza para el Progreso. En ese sentido aseveró que los partidos políticos antes mencionado son aliados de la gestión de Castillo Terrones.

“ Que se reparta la torta con otros. Ya he visto que Somos Perú, se alió con el Gobierno, ya he visto que Podemos Perú se alió con el Gobierno, ya he visto que el Partido Morado se alió con el Gobierno . Ese es su problema. Nosotros no lo vamos a permitir, lo vamos a fiscalizar”, sostuvo durante una conferencia de prensa en el local de Jesús María de APP.

Además, el empresario dijo que para demostrar que su organización política no tiene un vínculo con el Ejecutivo, la bancada de APP presentó una moción a la Comisión de Fiscalización pidiendo que se conforme una comisión especial para investigar las reuniones de Pedro Castillo en la vivienda de Breña.