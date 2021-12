Mesías Guevara sobre Pedro Castillo: “Si él no cambia, está condenado a ser vacado”

El gobernador regional de Cajamarca, Mesías Guevara, reveló lo que le sugirió al presidente de la República, Pedro Castillo, durante la reunión que tuvieron el último lunes en Palacio de Gobierno. Añadió que, si el jefe de Estado no cambia su forma de gestionar el país, su destino será la vacancia presidencial.

“No hemos tenido ningún acuerdo, por lo menos con mi persona ni con mi partido. Lo único que sí le hemos sugerido es que tiene que cambiar su estilo de Gobierno ; es decir, tiene que ser un Gobierno con mayor comunicación, con mayor contacto con la prensa, dando mayores explicaciones y sobre todo con más transparencia”, expresó Guevara en diálogo con Canal N.

“ También que procure rodearse de mejores profesionales . Por ejemplo, yo le he sugerido que hay canteras en el gremio empresarial, en el gremio sindical, en la propia academia y en los colegios profesionales. Eso es lo que se ha sugerido más que llegar a acuerdos”, agregó.

El también excongresista señaló que el mandatario “está obligado a hacer cambios concretos”, pues de no hacerlo estaría dando insumos y argumentos para aquel sector “agresivo” de oposición que lo quiere vacar “a como dé lugar”. “Si él no cambia, en honor a la verdad está condenado a ser vacado”, añadió.

Guevara señaló que los que fomentan la vacancia no tienen credibilidad

Por otro lado, Mesías Guevara se manifestó sobre la decisión de la mayoría del Congreso de no admitir a debate la vacancia contra Pedro Castillo. La medida era impulsada por la tercera vicepresidenta del Parlamento Patricia Chirinos y un sector de la oposición (Renovación Popular, Fuerza Popular y Avanza País).

“Yo creo que no alcanzaron los votos de vacancia porque, en primer lugar, los que están impulsando la vacancia no tienen ese liderazgo ni esa credibilidad. Por otro lado, también considero que el pueblo peruano no está en estos momentos de acuerdo con una vacancia tan pronto como la que se pretende dar”, dijo Guevara.