Partido Morado niega alianza con el Ejecutivo: “Rechazamos afirmaciones de personas irresponsables”

El Partido Morado negó que exista una alianza con el Gobierno de Pedro Castillo y rechazó las afirmaciones de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, quien aseguró que Somos Perú, Podemos Perú y el Partido Morado tienen una coalición con el Ejecutivo. A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, la organización aseveró que no existe prueba alguna que respalden dichas declaraciones.

“En ningún momento se ha planteado un acuerdo político o participación del Partido Morado en el Gobierno. Tenemos una posición independiente y democrática de respeto al orden constitucional. Rechazamos las afirmaciones e insinuaciones de personas irresponsables quienes, sin prueba alguna, plantean que existe una alianza política con el Gobierno ”, manifestó la organización mediante un comunicado.

En ese sentido, recordó que el último martes el Pleno del Congreso de la República rechazó la admisión a debate de la moción de vacancia presidencial y enfatizó que el mandatario Pedro Castillo debe corregir el rumbo de su gestión.

“ Empezando por retirar a los funcionarios y ministros cuestionados y renueve el equipo de Gobierno con personas con solvencia técnica y política . De igual manera, le pedimos que concentre sus esfuerzos en la reactivación económica, la lucha contra la pandemia y el retorno a clases de los estudiantes”, agregó en el pronunciamiento.

Asimismo, el Partido Morado exhortó a que las fuerzas políticas con representación en el Legislativo ejerzan un control a todas las acciones que realiza el Gobierno de turno, siempre que sea dentro del marco constitucional “y no a través de iniciativas irresponsables sin mayor sustento o fundamento”.

“El Partido Morado continuará teniendo una posición independiente, dialogante, fiscalizando constructivamente, respetando el marco constitucional y proponiendo soluciones en beneficio de la democracia y del país”, finaliza el comunicado.

Comunicado del Partido Morado. Foto: Partido Morado

Acuña acusa a partidos de aliarse con el Gobierno

Este miércoles 8 de diciembre, César Acuña manifestó que “no va a negociar con nadie” y descartó que exista un “cogobierno” de la organización Alianza para el Progreso. En ese sentido, aseveró que los partidos políticos antes mencionado son aliados de la gestión de Castillo Terrones.