Muñoz a Castillo: “Debe abrir caminos de concertación con todas las fuerzas democráticas”

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, pidió al presidente Pedro Castillo que no caiga en “triunfalismo” luego de que el Congreso de la República rechazara la moción de vacancia presentada por la legisladora Patricia Chirinos de Avanza País.

Muñoz añadió que el jefe de Estado requiere abrir un espacio de diálogo y transparencia con las demás fuerzas políticas del país.

“Sin triunfalismo ante el rechazo a la moción de vacancia, el presidente Pedro Castillo debe abrir caminos de concertación con todas las fuerzas democráticas y productivas, e iniciar el proceso de reconstrucción económica y social. Sin ideologías, con humildad y transparencia” , compartió el burgomaestre por su cuenta de Twitter.

Tuit de Jorge Muñoz, alcalde de Lima

PUEDES VER: Pedro Castillo expresa sus condolencias por muerte de Susana Higuchi

El alcalde de la capital había señalado anteriormente que no aprobaba la gestión de Castillo Terrones durante sus primeros meses en el mando. “No han sido unos tres meses satisfactorios, creo que debió haber hecho más cosas. No me satisfacen a mí” , manifestó en declaraciones a Exitosa, el pasado martes 23 de noviembre.

Rechazo de la moción de vacancia presidencial

La propuesta de vacancia presidencial no llegó a buen puerto, luego de que el Congreso de la República votara en contra de que Pedro Castillo asista al Parlamento a defenderse de las acusaciones contra su probidad. La votación quedó con 76 votos en contra, 46 a favor y 4 abstenciones, por lo que la iniciativa de Patricia Chirinos fue archivada.

Fueron en total 128 los congresistas que marcaron la asistencia a esta sesión del Pleno. Para admitir a debate el pedido se necesitaban 52 votos, el 40% de la representación parlamentaria. Tras conocerse los resultados, la bancada de Gobierno mostró su conformidad por el resultado.