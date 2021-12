Salhuana: “Que no respaldemos la vacancia no implica que estemos en alianza con el Gobierno”

El congresista y vocero de Alianza para el Progreso, Eduardo Salhuana, se pronunció luego de que el pleno del Congreso no admitió a debate la moción de vacancia contra el presidente de la República, Pedro Castillo. El legislador de APP precisó que el hecho de no apoyar la propuesta de Patricia Chirinos no significa una alianza entre la agrupación que lidera César Acuña y el Gobierno.

“El problema es que la ineptitud e incapacidad no es causal de vacancia por incapacidad moral permanente. Que no hayamos respaldado la moción de admisión a debate de la vacancia no implica que nosotros estemos en alianza o vínculo político (con el Gobierno). Nosotros vamos a ejercer nuestra función de control político y le vamos a hacer ver al presidente Castillo de manera permanente los errores y esperamos que este tema no lo tomen con triunfalismo”, declaró a Canal N.

En esa misma línea, Salhuana aseveró que “lo que ha primado es la racionalidad”. “El país debe saber que APP observa con muchas objeciones la gestión del presidente de la República, eso lo decimos permanentemente en el debate parlamentario y en las oportunidades en la que hemos conversado con él”, añadió.

El portavoz de APP reiteró que en presuntos casos de corrupción en el Gobierno “no vamos a tolerar ni un ápice del mismo”, por lo que durante esta jornada presentó una moción para que se le deleguen facultades de comisión investigadora a la Comisión de Fiscalización, a fin de que se indaguen las presunta reuniones extraoficiales del jefe de Estado en Breña.

Salhuana sobre Chiabra y Echaíz: “Ellos no son militantes del partido”

En otros punto de la entrevista, Eduardo Salhuana se refirió a los votos de Roberto Chiabra y Gladyz Echaíz, quienes fueron los únicos legisladores de APP que respaldaron la moción de vacancia presidencial.

“Ellos no son militantes del partido, son invitados. Tienen una posición distinta en este tema como en otros. De ninguna manera (se les abrirá proceso). Respetamos su punto de vista”, agregó.